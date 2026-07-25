Sau bê bối, tuyển Malaysia sẽ chịu “cái kết đắng” ở AFF Cup?

Tuyển Malaysia đang vấp phải rất nhiều mối lo trước trận mở màn AFF Cup 2026.

Theo hãng truyền thông Bharian, việc thiếu vắng nhiều ngôi sao khiến tuyển Malaysia đang đứng trước những thử thách rất khó khăn ở AFF Cup 2026.

Trước đây, người hâm mộ có thể kỳ vọng những cầu thủ chủ chốt như Arif Aiman Hanapi, Faisal Halim, Nooa Laine, Stuart Wilkin và La'Vere Corbin-Ong sẽ có mặt trong đội hình chính, nhưng sự vắng mặt của họ đã khiến đội hình xuất phát của Harimau Malaya vẫn còn là một ẩn số và đây cũng là thách thức lớn nhất với HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe.

Câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm hiện nay là HLV Tan Cheng Hoe sẽ chọn ai để gánh vác nhiệm vụ lớn của đội tuyển Harimau Malaya trong hành trình tại AFF Cup 2026, trước mắt là tìm kiếm một chiến thắng quan trọng ở trận đấu mở màn bảng B gặp chủ nhà Myanmar tại sân vận động Thuwunna, Yangon.

Nhìn vào danh sách 25 cầu thủ đã bay đến Yangon ngày hôm qua, Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal là một trong những người nhận được nhiều sự chú ý nhất khi ngôi sao đang thi đấu tại Mỹ này lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Malaya. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi này vẫn đang trong quá trình thích nghi sau khi chỉ mới đến vài ngày trước và có khả năng anh sẽ chỉ được sử dụng như một cầu thủ dự bị.

Trước đó, tuyển Malaysia cũng đã phải nhận hung tin khi tiền vệ tấn công Zhafri Yahya buộc phải chia tay đội tuyển vào phút chót vì lý do chấn thương.

Tuyển Malaysia đầy rẫy bất ổn khi tham dự AFF Cup 2026.

Do vắng nhiều ngôi sao nhập tịch, tuyển Malaysia dự kiến sẽ phải trông cậy vào một số gương mặt cũ như Mohamadou Sumareh và Ibrahim Manusi. Khả năng 2 cầu thủ này sẽ được đá chính ở trận mở màn gặp Myanmar.

Sumareh là cái tên đã không được triệu tập lên ĐT Malaysia từ cách đây khá lâu. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe khả năng sẽ bất đắc dĩ phải sử dụng cầu thủ này, trong bối cảnh ông Tan không có nhiều lựa chọn sau sự vắng mặt của các cầu thủ chạy cánh Arif Aiman, Faisal, Safawi Rasid và Akhyar Rashid trong đội hình lần này.

Nói về trận mở màn gặp Myanmar (17h00 hôm nay, 25/7), trang Bharian còn bày tỏ mối lo do Myanmar vừa có HLV mới là Jorn Andersen, cựu thuyền trưởng tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và Triều Tiên. Nhà cầm quân người Na Uy này nổi tiếng với phương pháp đề cao kỷ luật và cường độ cao, và chuyên môn trong việc xây dựng tổ chức đội bóng.

Trong trường hợp sảy chân trước Myanmar, “Hổ Mã Lai” sẽ vấp phải thử thách rất lớn khi họ còn phải cạnh tranh với Thái Lan, chưa kể tới sự cạnh tranh tiềm ẩn từ Philippines.

Tuyển Malaysia phải chịu rất nhiều áp lực trong suốt khoảng hơn 1 năm qua.

Bên cạnh yếu tố lực lượng, tuyển Malaysia còn phải đối mặt với áp lực rất lớn từ những bê bối liên quan đến chính sách nhập tịch trong suốt thời gian qua. Sau hàng loạt tranh cãi về tính hợp lệ của hồ sơ một số cầu thủ, hình ảnh của bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng đáng kể, kéo theo sự hoài nghi từ người hâm mộ và truyền thông khu vực. Cách đây không lâu, HLV người Australia Peter Cklamovski đã bị LĐBĐ Malaysia sa thải và sự kiện này cũng cho thấy tình hình rối ren của ĐTQG nước này.

AFF Cup 2026 vì thế không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn mà còn là thử thách về tâm lý và sự ổn định của "Harimau Malaya". Nếu không thể vực dậy sau những bê bối, tuyển Malaysia hoàn toàn có thể phải trả giá, bởi ở một giải đấu ngắn ngày như AFF Cup, chỉ cần nội bộ thiếu tập trung hoặc chịu áp lực quá lớn cũng đủ khiến một ứng viên vô địch dừng bước sớm.