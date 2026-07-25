Không phải tỷ số 7-0, tuyển Việt Nam còn còn thứ đáng sợ hơn

Trận thắng 7-0 trước Timor Leste là màn ra quân không thể ấn tượng hơn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Song, điều khiến tuyển Việt Nam trở nên đáng sợ không nằm ở 7 bàn thắng, mà ở cách họ tạo ra chiến thắng ấy.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, việc tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm vốn không phải điều bất ngờ. Ngay cả một chiến thắng cách biệt cũng nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Tuy nhiên, điều đáng nói là các học trò của HLV Kim Sang-sik không hề xem đây là một trận đấu chỉ cần thắng là đủ.

Tuyển Việt Nam liên tục đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công. Sau khi dẫn trước với cách biệt khá lớn, đội bóng áo trắng vẫn duy trì nhịp độ tấn công thay vì chủ động giảm tốc để bảo toàn thể lực. Đó là hình ảnh khác so với nhiều trận đấu trước đây, khi tuyển Việt Nam có xu hướng chơi an toàn sau khi tạo được khoảng cách.

Điểm đáng chú ý nhất là sự đa dạng trong cách tuyển Việt Nam tạo ra cơ hội và các bàn thắng. Các pha tấn công không còn chỉ phụ thuộc vào Xuân Son như một số trận ở AFF Cup 2024. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik luân chuyển bóng nhanh hơn, khai thác khoảng trống tốt hơn. Điều này giúp lối chơi trở nên khó đoán hơn so với trước.

Tuyển Việt Nam cũng cho thấy đội sở hữu nhiều vị trí có khả năng ghi bàn. Từ Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son đến Quang Hải. Bên cạnh khả năng phối hợp, các cầu thủ này đều là những mẫu ngôi sao có thể toả sáng với các pha xử lý mang tính cá nhân. Đơn cử như pha qua người rồi dứt điểm cực hiểm tạo thành bàn thắng của Đình Bắc ở trận tối qua. Có lẽ, đó mới là tín hiệu tích cực nhất chứ không phải tỷ số 7-0.

Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công có khả năng bùng nổ với nhiều vị trí khác nhau.

Ở trận tối qua, cả 5 cầu thủ tấn công của Việt Nam đều được Flashcore chấm điểm từ 8,2 trở lên (gồm Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức), trong đó Đình Bắc được chấm tới 9,7 điểm. Điều này phần nào cho thấy trong tay HLV Kim Sang-sik sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo sự khác biệt.

Dĩ nhiên, cũng cần nhìn nhận chiến thắng này một cách tỉnh táo. Timor Leste chưa phải là bài kiểm tra đủ nặng để khẳng định sức mạnh thực sự của tuyển Việt Nam. Những đối thủ có tổ chức tốt hơn, giàu thể lực hơn và sở hữu chất lượng nhân sự cao hơn sẽ mang đến những thử thách hoàn toàn khác. Khi ấy, khả năng kiểm soát thế trận, chống phản công hay duy trì cường độ pressing mới được kiểm chứng rõ ràng.

Chính vì vậy, 7 bàn thắng nên được xem là một bước khởi đầu thuận lợi hơn là lời khẳng định tuyệt đối về sức mạnh. Điều tích cực nằm ở chỗ tuyển Việt Nam đã hoàn thành gần như trọn vẹn những gì cần làm: giành chiến thắng đậm, tạo hiệu số thuận lợi, giúp nhiều cầu thủ tìm được cảm giác ghi bàn và xây dựng sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cũng không tỏ ra quá phấn khích với tỷ số. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh các học trò vẫn cần giữ tinh thần quyết tâm ở những trận đấu tiếp theo. Cách tiếp cận ấy phản ánh đúng triết lý mà ông đang xây dựng: không hài lòng với một chiến thắng lớn, mà hướng tới việc tạo dựng một tập thể duy trì được tiêu chuẩn cao trong mọi trận đấu.

Điều khiến tuyển Việt Nam trở nên đáng gờm dưới thời HLV Kim Sang-sik không đơn thuần là khả năng ghi nhiều bàn thắng trước đối thủ yếu, mà là việc đội bóng đang hình thành một thói quen thi đấu với cường độ cao, kỷ luật và khát khao xuyên suốt 90 phút cũng như nhiều vị trí sẵn sàng bùng nổ. Nếu duy trì được điều đó trước những đối thủ mạnh hơn, tuyển Việt Nam sẽ có cơ sở để nuôi tham vọng bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup.

Tiểu Lâm Mộc