Sau án phạt nặng, tuyển Việt Nam gục ngã đáng tiếc ở giải thế giới

Sau chiến thắng trước Ai Cập, U21 Việt Nam bước vào trận đấu với U21 Chile vào tối nay (15/8) với mục tiêu giành vé vào trận tranh hạng 17-18.

Thi đấu nỗ lực song với tình trạng tinh thần không thật sự tốt, U21 Việt Nam nhanh chóng bộc lộ hàng loạt điểm yếu trong lối chơi, đặc biệt ở khâu bắt bước một và chuyền hai. Điều này tạo điều kiện cho U21 Chile chiếm thế trận chủ động để giành chiến thắng cách biệt 25-17, 25-15 trong hai set đầu tiên.

Sang set 3, U21 Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn. Các cầu thủ Việt Nam đã cùng đối thủ tạo nên màn so kè điểm số kịch tính. Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đã bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối set để giành chiến thắng 25-17, qua đó nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng.

Thật đáng tiếc, sự thăng hoa ở set 3 đã không được duy trì trong set thứ tư. Dù có những thời điểm U21 Việt Nam bám đuổi sát nút đối thủ, nhưng sự chệch choạc ở giai đoạn then chốt đã khiến đội bóng nhận thất bại 20-25.

U21 Việt Nam đã phải chịu thất bại trước Chile.

Chung cuộc, U21 Chile giành chiến thắng 3-1 (25-17, 25-15, 17-25, 25-20) để giành quyền vào tranh hạng 17-18.

Với U21 Việt Nam, do lỡ hẹn trận tranh hạng 17-18, nên thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ phải hướng tới chiến thắng ở trận đối đầu với CH Dominica vào ngày mai (16/8) để tranh hạng 19-20 tại giải thế giới đang diễn ra ở Indonesia.