Tuyển Việt Nam bị phạt nặng vô tình khiến tuyển Trung Quốc “vạ lây” ở giải thế giới?

Việc đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chịu án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) vẫn đang gây ra những luồng tranh cãi khác nhau với truyền thông quốc tế.

Trưa 15/8, trang 163 của Trung Quốc đưa ra quan điểm khá bất ngờ, cho rằng việc tuyển U21 nữ Việt Nam bị xử thua nhiều trận, vô tình đẩy tuyển Trung Quốc vào thế khó và đội bóng này phải chịu thiệt thòi ở giải thế giới.

Trang 163 viết: “Hình phạt dành cho đội U21 Việt Nam không chỉ là một thảm họa đối với họ mà còn làm đảo lộn toàn bộ cục diện giải đấu.

Do những thay đổi trong BXH nhóm, lộ trình của các đội và toan tính trong mỗi trận đấu, đều đã thay đổi. Đội U21 Trung Quốc ban đầu được kỳ vọng sẽ tránh được đối thủ mạnh Serbia ở vòng loại trực tiếp. Nhưng bây giờ, sau khi tuyển Việt Nam coi như bị loại, đội tuyển Italia đã trở thành đối thủ của chủ nhà Indonesia, trong khi tuyển Trung Quốc có thể phải chạm trán một đội mạnh ở châu Âu.

Giống như bạn đang cố gắng hết sức trên đường đua, nhưng vì lỗi của người khác, đường đua buộc phải đổi hướng. Ai mà không tức giận chứ?”.

Trang 163 cho rằng việc U21 Việt Nam bị phạt đã gây ra ảnh hưởng tới cả U21 Trung Quốc.

Trang 163 còn bình luận thêm, cho rằng sự cố ở giải thế giới lần này không phải là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam gây tranh cãi.

“Đây không phải lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam gây tranh cãi. Trước đó tại giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á, họ đã bị các đội phàn nàn vì làm chậm thời gian trận đấu, quấy rối trọng tài và các hành vi khác.

Những điều này từ lâu đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bóng chuyền Việt Nam. Vụ việc mới nhất lần này khiến danh tiếng của họ xuống mức thấp nhất. Điều đáng buồn hơn nữa là sự cố này không chỉ làm hỏng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam mà còn đặt ra câu hỏi về tính công bằng của toàn bộ sự kiện”.

Dù đề cập tới những tranh cãi, song trang 163 cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho nhiều cầu thủ Việt Nam, khi họ đã cố gắng trong suốt giải đấu nhưng kết quả lại không được công nhận.

“Tuyển Việt Nam bị xử thua 4 trận, tụt xuống cuối bảng. Đây thực sự là một tin bất ngờ với các cô gái trẻ của Việt Nam. Có nhiều cầu thủ đã cố gắng hết mình trên sân, đổ mồ hôi và chịu đựng chấn thương, tất cả vì hy vọng tiến xa hơn. Bây giờ, nọi nỗ lực đều coi như đã trở nên vô ích”.

Sự cố với U21 Việt Nam vẫn đang gây ra tranh cãi trên truyền thông quốc tế.

Trang 163 cũng tỏ vẻ không tán thành trước việc một số luồng ý kiến quy kết về giới tính của cầu thủ Việt Nam khi chưa đủ bằng chứng xác đáng.

“Một số người cho rằng bóng chuyền là cuộc thi về sức mạnh và sức bật, và nếu những người chơi không đủ tiêu chuẩn được phép tham gia thì sẽ không đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi.

Nhưng một số người cũng cảm thấy rằng việc công khai đặt câu hỏi về giới tính của một vận động viên mà không có bằng chứng xác đáng có thể hủy hoại phẩm giá của cô ấy.

Hai bên vẫn tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đội tuyển Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng, trong khi những người khác lại cho rằng cách xử lý vấn đề của FIVB quá vội vàng và có thể gây thiệt hại cho nhiều người. Trên thực tế, việc xác minh giới tính luôn là một chủ đề nhạy cảm trong thế giới thể thao…”.