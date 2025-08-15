Sau án phạt nặng, có một điều luật khiến tuyển Việt Nam không thể lấy lại tấm vé từ tay Indonesia

Trong thông báo đăng tải trên trang chủ, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xác định một cầu thủ Việt Nam vi phạm tư cách thi đấu tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

FIVB đưa ra án phạt xử thua 0-3 tất các các trận đấu tuyển Việt Nam có sử dụng cầu thủ vi phạm. Điều này khiến thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tụt xuống cuối bảng và phải thi đấu vòng phân hạng 17-24. Trong khi đó, tuyển Indonesia ban đầu bị loại bất ngờ được nhận tấm vé vào vòng 1/8.

Ngay sau khi nhận được thông tin về án phạt, VFV nhanh chóng khẳng định đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của FIVB để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Tuy nhiên, trong điều lệ của giải bóng chuyền nữ U21 thế giới có nêu rõ, quyết định của Tiểu ban Kỷ luật FIVB là quyết định cuối cùng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Tuyển Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu dù chịu thiệt thòi về mặt lực lượng cũng như tinh thần sau án phạt từ FIVB

Nghĩa là nếu khiếu nại thành công, tuyển Việt Nam vẫn sẽ không thể lấy lại tấm vé vòng 1/8 và tiếp tục thi đấu tại vòng phân hạng 17-24. Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia đương nhiên vẫn tiếp tục hành trình ở nhánh trên dành cho các đội tranh thứ hạng 1-16.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã thắng Ai Cập ở trận đầu nhánh dưới và lọt vào vòng bán kết phân hạng 17-20 (gặp Chile lúc 20h00 ngày 15/8). Còn tuyển Indonesia để thua trận đầu nhánh trên và sẽ gặp Thái Lan ở vòng tứ kết phân hạng 9-16.