Ngôi sao bóng chuyền Trung Quốc lên tiếng về án phạt dành cho tuyển U21 nữ Việt Nam

Theo án phạt của FIVB (Liên đoàn bóng chuyền thế giới), đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới và đánh mất tấm vé lọt vào vòng 1/8. Nguyên nhân của án phạt là do tuyển Việt Nam sử dụng 1 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Vụ việc gây xôn xao làng bóng chuyền quốc tế. Hui Ruoqi – cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền Trung Quốc – đã bày tỏ ý kiến:

“Hôm qua, FIVB đã thực hiện các biện pháp liên quan đến cáo buộc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 quốc gia tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên góp mặt trong ban kỹ thuật. Khi kiểm tra thông tin, tôi đã tự hỏi làm thế nào để xác minh chính xác các cầu thủ tham gia có đáp ứng điều kiện không, đặc biệt là trong quá trình thi đấu.

Tranh cãi và dư luận xung quanh các trận đấu bóng chuyền nữ gần đây của đội tuyển U21 nữ Việt Nam đã khiến nhiều người đề xuất bóng chuyền nên học theo mô hình của điền kinh. Đó là tiến hành những phân tích cần thiết từ trước khi giải đấu khởi tranh”.

Nếu những khúc mắc về VĐV được giải quyết từ trước ngày khai mạc, các đội tham dự sẽ tránh được việc bị mất người và xử thua khi đang ở trong thời gian diễn ra giải.

Cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc Hui Ruoqi

Cựu VĐV từng giành HCV Olympic 2016 chia sẻ thêm: “Làm thế nào để xác định một cách khoa học và giải quyết hợp lý những lo ngại của tất cả những người tham gia, đồng thời cân bằng giữa quyền lợi VĐV và sự công bằng trong thi đấu, đang là những vấn đề nan giải trong thể thao”.

Về phần mình, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên. FIVB chứng thực các giấy tờ này trước giải cũng như khi yêu cầu VFV cung cấp bổ sung trong quá trình đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực tại giải thế giới

Tạm thời, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn tham dự vòng play-off phân hạng nhưng không điền tên VĐV bị cho là không đáp ứng điều kiện dự giải. Hiện tại, đội đã lọt vào vòng bán kết phân hạng 17-20 và sẽ gặp U21 Chile vào 20h00 ngày 15/8 tới.