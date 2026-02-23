Sau án phạt đầy nghiệt ngã, AFC chính thức báo thêm tin xấu cho bóng đá Việt Nam

Trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26, AFC vừa qua đã xử phạt CLB CAHN do sử dụng 2 cầu thủ Rogerio Alves và Stefan Mauk khi đang chịu án treo giò. Ngoài việc chịu phạt số tiền lớn, CLB CAHN còn bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers (Singapore).

Án phạt đầy cay đắng tạo ra tác động trực tiếp khiến đội chủ sân Hàng Đẫy bị loại khỏi Cúp C2 châu Á. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng bị ảnh hưởng trên BXH cấp CLB châu Á.

Theo thông báo mới nhất từ AFC, Việt Nam đã tụt 1 bậc xuống thứ 15 trên BXH cấp CLB châu Á. Liên đoàn vượt qua Việt Nam lại chính là Singapore, nhờ vào số điểm mà Tampines Rovers mang về sau khi thắng CLB CAHN. Tính riêng trong khu vực Đông Á, Việt Nam cũng tụt 1 bậc xuống thứ 8.

BXH Cấp CLB châu Á tính đến ngày 23/2/2026

Việc tụt hạng chưa ngay lập tức khiến bóng đá Việt Nam bị mất suất tham dự Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu và cạnh tranh tấm vé đến với Cúp C1 (AFC Champions League Elite) đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Kể từ khi Cúp C1 – giải đấu danh giá nhất châu Á cho cấp CLB – được tổ chức theo thể thức mới với tên gọi AFC Champions League Elite, khu vực Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan và Malaysia có đại diện tham dự.