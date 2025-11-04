Sau Ấn Độ, thêm một cứu tinh quan trọng vừa quay lưng với dầu thô Nga: Là khách hàng lớn tại EU, một loạt nguồn cung thay thế lên ngôi

Ảnh minh họa

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường nhập khẩu dầu thô không phải của Nga. Hành động này nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt mới nhất của phương Tây đối với Nga, theo hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp và một số nguồn trong ngành cung cấp cho Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khách hàng lớn của dầu thô Nga, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, trước các biện pháp siết chặt xuất khẩu dầu Nga của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh, các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung.

Trong đó, Nhà máy lọc dầu SOCAR Aegean (STAR), thuộc sở hữu của công ty SOCAR của Azerbaijan, gần đây đã mua 4 lô hàng dầu thô từ Iraq, Kazakhstan và các nước khác không phải Nga để giao vào tháng 12. Khối lượng nhập khẩu này được tính toán tương đương 77.000 – 129.000 thùng/ngày, nghĩa là STAR sẽ giảm sử dụng dầu thô Nga so với mức 210.000 thùng/ngày trong tháng 9 và 10, theo dữ liệu của Kpler. Một lô hàng từ Kazakhstan có chất lượng tương đương dầu Ural của Nga, nhưng được khai thác tại Kazakhstan.

Nhà máy lọc dầu lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ, Tupras, cũng đang tăng cường mua các loại dầu không phải Nga có chất lượng tương đương Ural, bao gồm dầu từ Iraq. Một nguồn tin cho biết Tupras có khả năng sẽ tạm ngừng hoàn toàn nhập khẩu dầu Nga tại một trong hai nhà máy để duy trì xuất khẩu nhiên liệu sang châu Âu mà không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt EU sắp tới, trong khi nhà máy còn lại vẫn xử lý dầu thô từ Nga.

Ngoài ra, Tupras đã đa dạng hóa nguồn cung trong năm nay, nhận chuyến hàng dầu thô đầu tiên từ Brazil và chuẩn bị nhận chuyến hàng thứ hai từ Angola vào đầu tháng 11.

Theo dữ liệu Kpler, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến nhận 141.000 thùng dầu thô Iraq mỗi ngày trong tháng 11, tăng so với mức 99.000 thùng/ngày của tháng 10 và mức trung bình khoảng 80.000 thùng/ngày trong năm 2025. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu từ tháng 1–10 đạt khoảng 669.000 thùng/ngày, trong đó 317.000 thùng/ngày (47%) là từ Nga, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là khách hàng châu Âu lớn nhất và là nhà nhập khẩu dầu Ural vận chuyển đường biển lớn thứ hai sau Ấn Độ. Đầu năm nay, Tập đoàn lọc dầu Tupras của Thổ Nhĩ Kỳ từng tạm ngừng mua dầu Nga do giá Ural vượt trần 60 USD/thùng mà phương Tây áp đặt. Sau khi giá hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng này, việc nhập khẩu được nối lại. Tuy nhiên, vào tháng 7, EU và Anh tiếp tục siết chặt bằng cách hạ mức trần giá xuống 47,6 USD/thùng, khiến giao dịch trở nên phức tạp hơn.

Theo Reuters﻿