Sau 6 tháng, 19 ô tô tịch thu tại hiện trường vụ án Hùng “sida” vẫn vô chủ

Cụ thể, số ô tô tịch thu tại hiện trường vụ án Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng "sida", 35 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cầm đầu, xảy ra hồi tháng 3 năm nay tại huyện Đắk Đoa có 4 xe biển số: 47A-242.88, 47C-143.06, 47A-197.56, 81A-038.20 xác minh tại địa phương nhưng chủ sở hữu vắng mặt, chuyển đi nơi khác, không xác định được nơi cư trú.

Có 15 xe biển số: 47A-187.92, 47A-040.85, 18A-079.85, 81M-5009, 48B-003.86, 81A-139.24, 81A-083.50, 81A-136.40, 81A-117.02, 81A-154.24, 81L-2073, 81A-003.11, 81B-011.51, 79A-071.99, 47A-012.87 chưa làm việc được với những người mua lại xe hoặc những người sử dụng xe do mua bán bằng giấy viết tay.

Những xe này không sang tên, không ghi giấy tờ gì nên không có thông tin người mua lại hoặc xác minh tại địa phương vắng mặt nên không mời lên làm việc được.



Chân dung kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc và cướp xe gỗ Hùng "sida"

Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo ai là chủ sở hữu, người mua xe, người sử dụng xe, người có liên quan đến các ô tô trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, số điện thoại 0694.329223) trước ngày 12/11/2019 để phối hợp giải quyết. Nếu quá thời gian trên, Công an tỉnh Gia Lai sẽ xử lý số phương tiện trên theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h ngày 30/3/2019, nhiều đơn vị của Bộ Công an đột kích, phát hiện và bắt giữ được khoảng 200 con bạc đang sát phạt nhau tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa.

Tang vật thu giữ gồm hơn 450 triệu đồng, hàng chục ô tô các loại, 80 điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan. Sau đó vụ án được khởi tố với 96 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau khi Bộ Công an bắt sòng bạc “khủng” ở Gia Lai do Hùng “sida” cầm đầu, các lực lượng chức năng phối hợp điều tra quá khứ phạm tội của đối tượng này. Ban Nội chính Trung ương cũng đã đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo làm rõ những ai đã tiếp tay cho Hùng “sida” tổ chức cướp lại 5 xe gỗ tang vật.

Bắt đầu từ đây, quá khứ phạm tội của Hùng “sida” mới dần được lật lại, khi Tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự , Bộ Công an đề nghị điều tra về thông tin Hùng “si đa” có thể là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp 5 xe gỗ (70m3) ở địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) ngày 6/10/2016.

Vụ cướp gỗ tang vật này được công an khởi tố vụ án nhưng "không tìm ra" đối tượng cầm đầu, chỉ xử lý một số người liên quan.

Tháng 7/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 8 đối tượng cùng trú tại Gia Lai, gồm: Nguyễn Hữu Lộc (SN 1981), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1981), Đào Đình Kha (SN 1979), Đinh Lê Lai (SN 1984), Lê Trung Nguyên (SN 1984), Lê Minh Đức (SN 1986), Hoàng Minh Hiếu (SN 1981) và Dương Thiếu Hạ (SN 1988).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hùng “sida” phối hợp với Nguyễn Mạnh Tuấn vận chuyển gỗ nhập lậu từ Campuchia theo đường đi từ huyện Ia H’Drai (Kon Tum) về Gia Lai.

Khi nhóm Hùng “si đa” báo số lượng xe gỗ thì Tuấn cho nhập cùng các xe chở gỗ của một doanh nghiệp lưu thông trên đường, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bằng cách này, nhóm Hùng “si đa” đã vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về Gia Lai.