Sau 5 năm được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo “hồi sinh”, dự án 1.300 tỷ tại tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đang đi đến đâu?

CTCP Quốc tế Lạng Sơn vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn).

Theo đó, dự án Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng có quy mô khoảng 193 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, tọa lạc tại khu vực xã Hoàng Đồng cũ.

Phía Đông dự án giáp Quốc lộ 1A, cách trung tâm TP Lạng Sơn (cũ) khoảng 6 km về phía Bắc, trong khi phía Tây tiếp giáp trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng với quy mô 8 làn xe.

Về định hướng phát triển, dự án dành hơn 72 ha để xây dựng sân golf 18 hố theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là tổ hợp công trình nhà ở gồm nhà liền kề cao 5 tầng, biệt thự 3 tầng, chung cư 5 tầng và khu tái định cư cao 4 tầng.

Điểm nhấn của dự án là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với quy mô khoảng 200 phòng, hướng tới phục vụ nhu cầu lưu trú và du lịch cao cấp gắn với hoạt động sân golf.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024; giai đoạn 2 kéo dài đến cuối năm 2026; và giai đoạn 3 thực hiện trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy tiến độ hiện chưa đạt như cam kết ban đầu.

Tại buổi làm việc cuối tháng 3 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) được ghi nhận đã đạt trên 99% diện tích, song vẫn còn khoảng 1,95 ha đang tiếp tục xử lý. Dù một số hạng mục đã được triển khai, tổng thể dự án vẫn chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch và đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án đủ điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo. Đồng thời, địa phương cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bên nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể.

Về phía nhà đầu tư, đại diện CTCP Tập đoàn Sovico bày tỏ quyết tâm tiếp tục triển khai dự án, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan đến công tác GPMB, hoàn thiện hồ sơ ĐTM và xác định rõ chủ đầu tư hạng mục khu tái định cư. Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn tất phần diện tích còn lại và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học khẳng định địa phương đã tạo điều kiện tối đa cho dự án, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nhà đầu tư chưa thực sự chủ động trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND phường Tam Thanh tập trung các giải pháp để hoàn thành công tác GPMB trong quý II/2026, đặc biệt xử lý dứt điểm việc di dời 83 ngôi mộ; đồng thời giao Sở Tài chính hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đối trừ chi phí khu tái định cư trong tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý giữa UBND tỉnh và nhà đầu tư, nhằm kịp thời đánh giá tiến độ và xử lý các vướng mắc phát sinh, qua đó thúc đẩy dự án sớm đi vào triển khai đồng bộ theo kế hoạch.

Phối cảnh dự án.

Dự án Khách sạn – Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) được cấp phép lần đầu ngày 12/3/2004 và cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 với vốn ban đầu 459 tỷ đồng.

Quy mô ban đầu hơn 186,4 ha, bao gồm khách sạn 5 sao khoảng 200 phòng, sân golf 18 lỗ, khu vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở và khu tái định cư; trong đó có khu trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, do vướng mắc, dự án phải tạm dừng trong giai đoạn 2009–2021. Từ năm 2018, dự án dần được “hâm nóng” trở lại khi tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết, tiếp đó là quy hoạch phân khu năm 2023 và điều chỉnh quy hoạch 1/500 vào đầu năm 2024 nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng và định hướng phát triển đô thị – dịch vụ – nghỉ dưỡng.

Sau các lần điều chỉnh, dự án giữ nguyên tên gọi nhưng mở rộng quy mô, thuộc nhóm sử dụng đất trên 100 ha nên phải lập báo cáo ĐTM theo quy định.

Chủ đầu tư hiện là CTCP Quốc tế Lạng Sơn (tiền thân là Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng Sơn, thành lập năm 2004). Sau điều chỉnh năm 2023, doanh nghiệp có 3 cổ đông trong nước, gồm An Khánh JVC, CTCP Đầu tư Phát triển Diamond City và ông Nguyễn Hoàng Hiếu – cũng là liên danh thực hiện dự án.

Trong đó, An Khánh JVC được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora), dự án quy mô hơn 264 ha, một trong những khu đô thị lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội, trải dài trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương và Vân Canh (huyện Hoài Đức cũ).

Còn Diamond City là doanh nghiệp thành lập năm 2020, có trụ sở tại TP.HCM, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020; cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Hiếu và bà Nguyễn Thị Hoài mỗi người nắm 45%, còn lại 10% thuộc về bà Dương Kim Thy.