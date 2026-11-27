Tập đoàn Nhật Bản Rorze, nhà cung cấp thiết bị cho TSMC, dự kiến bắt đầu xây dựng giai đoạn đầu của nhà máy mới tại Hải Phòng trong quý I/2027. Cơ sở này nằm trong kế hoạch đầu tư khoảng 330 triệu USD và dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027, sớm hơn một quý so với kế hoạch trước đó.

Rorze là nhà cung cấp thiết bị cho TSMC, hãng gia công chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Tháng 8/1998, Rorze xuất lô hàng đầu tiên từ nhà máy ở Hải Phòng. Gần ba thập kỷ kể từ khi đầu tư vào Việt Nam, tập đoàn Nhật Bản này cũng chuẩn bị xây một nhà máy mới ngay tại khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng thông qua công ty con Rorze Robotech. Quỹ đất dành cho cơ sở mới rộng gần 24 ha, gấp khoảng 5 lần quỹ đất hiện hữu của doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Dự án Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư, tiếp nối thành công của giai đoạn 1. Dự án được triển khai trên diện tích 197,16 ha tại phường Hồng An với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD (tương đương 4.400 tỷ đồng).

Theo báo cáo của phường Hồng An, năm 2026, trên địa bàn phường triển khai 1 dự án là dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) với quy mô 197,16 ha. Đến ngày 26/8/2026, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng: 138,481 ha/197,16 ha (tương ứng 70,2%). UBND phường đã giao đất 3 đợt cho Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng với tổng diện tích là 57,2 ha. Tổng diện tích khu đất xây dựng Robotech là 25,0 ha. UBND phường đã bàn giao diện tích 25,0 ha cho chủ đầu tư để bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp Robotech đảm bảo đúng tiến độ để triển khai tiếp các công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

Theo hồ sơ công bố với nhà đầu tư, Rorze dự kiến bắt đầu xây dựng giai đoạn đầu trong quý I/2027 và đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV cùng năm. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư khoảng 330 triệu USD của hãng tại Hải Phòng.

Theo tài liệu của Rorze, khu đất dành cho dự án rộng 23,83 ha, gấp khoảng 5 lần quỹ đất hiện hữu của doanh nghiệp tại Hải Phòng, tương đương với 33 mặt sân bóng đá tiêu chuẩn. Tổng diện tích sàn nhà máy dự kiến khoảng 180.000 m². Riêng khu lắp ráp mới rộng khoảng 60.000 m², hơn 4 lần diện tích khu lắp ráp hiện hữu, còn khu chế tạo linh kiện mới rộng khoảng 53.200 m².

Trong thời gian chuẩn bị xây nhà máy mới, Rorze lên kế hoạch chuyển kho của cơ sở hiện hữu sang mặt bằng thuê bên ngoài để lấy chỗ mở rộng phòng sạch và khu lắp ráp. Động thái này diễn ra khi giá trị đơn hàng thiết bị bán dẫn trong quý II tài chính của tập đoàn đạt 78,5 tỷ yen, gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Rorze thành lập năm 1985 tại Hiroshima, Nhật Bản, với sản phẩm ban đầu là bộ điều khiển động cơ bước và một trong những khách hàng lớn của Rorze là TSMC, hãng gia công chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Theo báo cáo tài chính của Rorze, trong niên độ kết thúc tháng 2/2026, TSMC chiếm 15,2% doanh số của tập đoàn Nhật Bản. Applied Materials, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn, chiếm 17,1%.

Tại Việt Nam, công ty hiện có 2 nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, chuyên sản xuất, lắp ráp robot, thiết kế các sản phẩm thiết bị điều khiển cơ động, chất bán dẫn…Công ty hiện có 2.992 lao động, tỷ lệ lao động nữ chiếm 21%.

Kể từ khi thành lập (năm 1996) đến nay, công ty thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi, bảo đảm quyền lợi của người lao động. 96% số lao động của công ty được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; số còn lại đang trong thời gian thử việc.

Thu nhập bình quân một người lao động đạt 10 triệu đồng/tháng, thưởng cuối năm từ 8 - 12 tháng lương/người. Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện lịch làm việc nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy và chủ nhật.