Sau 30/9, một thứ sẽ bị "khai tử" tại Việt Nam: Người dân cần cập nhật VNeID sớm để không mất quyền lợi

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Khả năng liên thông dữ liệu của bệnh án điện tử mang lại lợi ích công nghệ nào nổi bật?

A. Tăng thời gian xử lý xét nghiệm sai B. Cho phép người bệnh không phải làm lại xét nghiệm đã có đúng C. Yêu cầu bệnh nhân nhập lại dữ liệu mỗi lần khám sai D. Chỉ lưu trữ dữ liệu tại một bệnh viện sai

Đáp án đúng là: B. Cho phép người bệnh không phải làm lại xét nghiệm đã có

Giải thích: Khả năng liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế cho phép người bệnh không cần làm lại các xét nghiệm đã có, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn.