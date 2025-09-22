HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sau 30/9, một thứ sẽ bị "khai tử" tại Việt Nam: Người dân cần cập nhật VNeID sớm để không mất quyền lợi

Minh Anh |

Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Hồ sơ bệnh án điện tử đóng vai trò gì trong việc tối ưu hóa công tác quản lý thông tin y tế?

Đáp án đúng là: C. Đảm bảo tính chính xác, liên thông và bảo mật của dữ liệu sức khỏe

Giải thích: Hồ sơ bệnh án điện tử góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế, đồng thời bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật của dữ liệu sức khỏe người dân.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Khả năng liên thông dữ liệu của bệnh án điện tử mang lại lợi ích công nghệ nào nổi bật?

Đáp án đúng là: B. Cho phép người bệnh không phải làm lại xét nghiệm đã có

Giải thích: Khả năng liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế cho phép người bệnh không cần làm lại các xét nghiệm đã có, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn.


Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Theo chỉ đạo của Thủ tướng, bệnh án điện tử phải được tích hợp với ứng dụng nào trước ngày 30/9/2025?

Đáp án đúng là: B. Ứng dụng VNeID

Giải thích: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID trước ngày 30/9/2025.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Bệnh án điện tử hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ như thế nào về mặt công nghệ?

Đáp án đúng là: B. Hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng thông tin y tế và chẩn đoán chính xác hơn

Giải thích: Bệnh án điện tử lưu trữ thông tin y tế trực tuyến, giúp đội ngũ y bác sĩ tiếp cận nhanh chóng, chẩn đoán chính xác hơn và giảm áp lực công việc.


Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Việc triển khai bệnh án điện tử có yêu cầu gì về mặt kỹ thuật từ Bộ Y tế?

Đáp án đúng là: B. Các bệnh viện tự triển khai theo hướng dẫn kỹ thuật và tự công bố

Giải thích: Bệnh án điện tử do các bệnh viện tự triển khai theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Y tế và tự công bố, không cần chờ Bộ Y tế thẩm định.


ứng dụng

VNEID

Quizz Soha

bệnh án điện tử

