Sau 30/9, một thứ sẽ bị "khai tử" tại Việt Nam: Người dân cần cập nhật VNeID sớm để không mất quyền lợi

Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.
Đáp án đúng là: C. Đảm bảo tính chính xác, liên thông và bảo mật của dữ liệu sức khỏe
Giải thích: Hồ sơ bệnh án điện tử góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế, đồng thời bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật của dữ liệu sức khỏe người dân.
Đáp án đúng là: B. Cho phép người bệnh không phải làm lại xét nghiệm đã có
Giải thích: Khả năng liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế cho phép người bệnh không cần làm lại các xét nghiệm đã có, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn.
Đáp án đúng là: B. Ứng dụng VNeID
Giải thích: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID trước ngày 30/9/2025.
Đáp án đúng là: B. Hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng thông tin y tế và chẩn đoán chính xác hơn
Giải thích: Bệnh án điện tử lưu trữ thông tin y tế trực tuyến, giúp đội ngũ y bác sĩ tiếp cận nhanh chóng, chẩn đoán chính xác hơn và giảm áp lực công việc.
Đáp án đúng là: B. Các bệnh viện tự triển khai theo hướng dẫn kỹ thuật và tự công bố
Giải thích: Bệnh án điện tử do các bệnh viện tự triển khai theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Y tế và tự công bố, không cần chờ Bộ Y tế thẩm định.