Sau 3 ngày tổ chức lại, “điểm nóng“ ùn tắc ở Thanh Xuân vẫn chưa "hạ nhiệt"

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Thanh Xuân diễn ra cả trong lẫn ngoài giờ cao điểm, nhất là trên các chiều đường từ Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng Hà Đông. Đây là nút giao trong điểm, trong đó đường trên cao Vành đai 3 kết nối với các trục đường chính, có lưu lượng phương tiện gấp 6 lần năng lực thiết kế mặt đường, khiến số lượng phương tiện lưu thông qua nút giao tăng cao, dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng.

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, tìm phương án hữu hiệu nhằm giảm tình trạng ùn tắc. Theo đó, từ ngày 18/1 vừa qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tiến hành tổ chức lại giao thông tại nút giao trọng điểm này, với việc bổ sung đèn tín hiệu giao thông, đảo giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, ngày đầu mới phân luồng, nhờ ý thức của người dân được nâng cao sau khi Nghị định số 168 có hiệu lực, người tham gia giao thông đã chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không còn tình trạng đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, ngược chiều... Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, việc bố trí hệ thống đèn tín hiệu, điều tiết giao thông cần khoa học hơn để hạn chế ùn tắc: "Mới phân làn người dân chưa quen nên vẫn tắc. Tôi nghĩ cũng nên nghiên cứu lại hệ thống đèn tín hiệu".

Tại trung tâm nút giao, ngành chức năng Hà Nội cũng hình thành một đảo giao thông để các dòng phương tiện tránh xung đột. Tổ chức lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera phục vụ công tác quan sát, xử lý phạt nguội các phương tiện vi phạm; phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông - Công an thành phố trong việc kết nối, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Anh Phan Anh, một người thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho rằng, mặc dù lực lượng chức năng luôn có mặt điều tiết giao thông, ý thức người dân cũng đã được nâng lên, nhưng thời gian dừng chờ đèn đỏ quá lâu làm gia tăng thực trạng ùn ứ:

Theo ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, Nghị định 168 ra đời đã nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, để giảm tối đa tình trạng ùn tắc, cốt lõi nhất là giảm phương tiện cá nhân, tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện hành khách công cộng. Đồng thời phải cân nhắc, bố trí lại các cụm đèn tín hiệu giao thông sao cho phù hợp để tránh tình trạng ùn ứ quá lâu.

"Phải giảm phương tiện cá nhân. Nhưng giảm phương tiện cá nhân phải trả lời được câu hỏi người dân đi bằng phương tiện gì. Thành phố phải giải được vấn đề này...", ông Liên nói.

Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Công an thành phố - Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ

Theo kế hoạch, trong năm 2025, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn; tổ chức hội thi lái xe an toàn; ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Không sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vận động 100% đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy…

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: Thành đoàn đã thành lập và duy trì 15 đội hình “Giao thông xanh” cấp thành phố với 225 thành viên là đoàn viên, thanh niên; cùng với các Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và Đội hình xuồng hơi cứu hộ cứu nạn đường thủy PVC (Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam). Các đội hình đã túc trực, tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và các đội hình Giao thông xanh triển khai nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt việc tuyên truyền, giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đây là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch phối hợp vừa được ký kết giữa Đoàn Thanh niên thành phố - Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên gương mẫu chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô; góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc trên các trục giao thông chính, các nút giao thông trọng điểm. Đồng thời, giảm thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, đặc biệt là các vụ có nguyên nhân từ sử dụng rượu, bia và các chất kích thích.