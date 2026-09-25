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Sau 3 năm ly hôn, tôi quyết định tái hợp với chồng cũ, biết chuyện, mẹ nói một câu khiến tôi hoang mang lo sợ

Thanh Uyên
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Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào. Tôi thương con, thương cả người đàn ông từng là chồng mình.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã được 3 năm. 3 năm ấy, tôi vẫn nghĩ mình đã quyết định đúng. Cho đến gần đây, tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn quay lại với anh, không hẳn vì tôi còn yêu như trước mà vì tôi thương con và cũng thấy lòng mình mềm đi trước những gì hai bố con anh trải qua.

Ngày chúng tôi ly hôn, tôi đưa con gái nhỏ theo. Con trai lớn ở lại với bố vì lúc đó cháu đã lớn, quen trường lớp và cũng muốn ở với bố. Lý do khiến tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân ấy không phải vì chúng tôi hết tình cảm, mà vì tôi quá mệt mỏi.

Chồng cũ của tôi ngày ấy rất ham bạn bè. Bạn gọi là anh đi, có khi cuối tuần bỏ mặc vợ con ở nhà để tụ tập. Việc nhà gần như tôi phải lo hết, từ cơm nước, dọn dẹp đến chăm con. Tôi đi làm về đã mệt, nhìn chồng nằm xem điện thoại hoặc chuẩn bị đi gặp bạn, nhiều lần tôi tủi thân đến mức chỉ muốn khóc.

Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng anh chẳng thay đổi.

Sau 3 năm ly hôn, tôi quyết định tái hợp với chồng cũ, biết chuyện, mẹ nói một câu khiến tôi hoang mang lo sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn, tôi nghĩ anh sẽ sống thoải mái hơn khi không còn vợ càm ràm. Nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống của hai bố con anh cũng chẳng dễ dàng.

Con trai lớn thường xuyên gọi điện cho tôi. Có hôm cháu kể bố đi làm về muộn, hai bố con phải ăn tạm ngoài quán. Có hôm cháu than bố bận, quần áo trong nhà chất đống, cuối tuần chẳng ai dọn dẹp. Những chuyện rất nhỏ thôi nhưng nghe con kể, tôi lại thấy thương.

Có lần con còn nói bố cũng hay nhắc đến tôi.

Tôi biết chồng cũ chưa có người mới, 3 năm qua anh vẫn một mình. Tôi không biết đó có phải vì anh còn tình cảm với tôi hay đơn giản là chưa muốn bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng càng nghe con kể, tôi càng nghĩ đến cảnh gia đình ngày trước.

Tôi bắt đầu nghĩ nếu hai đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi cũng tự hỏi liệu sau 3 năm, con người ta có thể thay đổi hay không?

Tôi nói ý định tái hợp với chồng cũ cho mẹ nghe. Mẹ bảo tôi đừng quay lại chỉ vì thương con. Bà nói người như chồng cũ của tôi đã quen với cách sống đó suốt nhiều năm, không phải cứ xa nhau 3 năm là sẽ biến thành một người khác. Nếu anh thật sự thay đổi thì trước hết phải để tôi nhìn thấy sự thay đổi ấy, chứ không thể chỉ dựa vào vài câu kể của con.

Mẹ còn bảo tôi nếu đã bước ra được thì hãy tìm một người đàn ông biết chia sẻ, biết chăm sóc gia đình, thay vì quay lại với những điều từng khiến mình đau khổ.

Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào. Tôi thương con, thương cả người đàn ông từng là chồng mình. Nhưng tôi cũng nhớ rất rõ những ngày tháng mình từng cô độc ngay trong căn nhà của mình. Tôi không biết phải quyết định như thế nào cho đúng?

Tags

ly hôn

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