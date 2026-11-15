Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nam NSND, đại tá sống một mình, an nhiên với lương hưu gần 20 triệu đồng

Cuộc sống của nam NSND này khi về hưu được nhiều khán giả quan tâm.

Hơn 50 năm làm nghệ thuật, từ diễn viên sân khấu đến NSND, Đại tá Công an

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Ông là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, đặc biệt nổi tiếng với những vai diễn có tính cách phức tạp, quyền lực, thậm chí phản diện. Trong mắt nhiều khán giả, chỉ cần nhìn thấy Trần Nhượng xuất hiện trên màn ảnh là người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh một vị lãnh đạo biến chất, một ông trùm hay nhân vật có nhiều mưu mô.

Tuy nhiên, ít người biết rằng con đường đến với nghệ thuật của nam nghệ sĩ lại bắt đầu khá tình cờ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trần Nhượng từng đăng ký thi vào khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Đúng thời điểm đó, Đoàn Ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên. Được bạn bè động viên, ông mạnh dạn đăng ký thử sức và bất ngờ trúng tuyển.

NSND Trần Nhượng

Quyết định theo đuổi nghệ thuật khi ấy không nhận được sự đồng tình của gia đình. Bố mẹ mong muốn con trai học đại học, có một nghề nghiệp ổn định thay vì đi theo con đường sân khấu nhiều vất vả. Dẫu vậy, tình yêu dành cho diễn xuất đã khiến Trần Nhượng kiên trì với lựa chọn của mình.

Năm 1983, ông chuyển về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Sau nhiều năm hoạt động, ông đảm nhiệm các vị trí quản lý, từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân và mang quân hàm Đại tá trước khi nghỉ hưu.

Trên màn ảnh, Trần Nhượng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đêm hội Long Trì, Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm và Đấu trí.

Nghệ sĩ Trần Nhượng từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân trước khi về hưu

Điểm đặc biệt trong diễn xuất của ông là khả năng thể hiện những nhân vật gai góc, có chiều sâu tâm lý. Dù thường xuyên vào vai người xấu, ông vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi lối diễn tự nhiên, giàu kinh nghiệm và có dấu ấn riêng.

Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2015, nam nghệ sĩ tiếp tục được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật nước nhà.

Trần Nhượng cho biết sau khi nghỉ hưu, công việc của ông thậm chí còn bận rộn hơn thời điểm còn công tác. Ngoài diễn xuất, ông còn tham gia đạo diễn, giảng dạy và truyền kinh nghiệm cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Với ông, nghệ thuật không đơn thuần là công việc kiếm sống mà đã trở thành cái nghiệp gắn bó suốt cuộc đời.

Ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn phong độ và tích cực tham gia nghệ thuật

Tuổi 74 sống một mình ở Long Biên, lương hưu gần 20 triệu đồng

Trái ngược với sự nghiệp tương đối viên mãn, chuyện tình cảm của NSND Trần Nhượng lại trải qua không ít thăng trầm. Nam nghệ sĩ từng có những cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi ngoài 70.

Trong các chia sẻ với truyền thông, ông thừa nhận bản thân từng quá mải mê với công việc nghệ thuật, thường xuyên đi diễn xa, ít có thời gian dành cho gia đình. Đặc thù nghề nghiệp khiến ông phải di chuyển liên tục, đôi khi bỏ lỡ cả những khoảnh khắc quan trọng bên người thân.

Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn phủ nhận suy nghĩ cho rằng mình đào hoa như hình ảnh thường thấy trên phim. Ông cho biết những vai diễn phản diện, những nhân vật có nhiều mối quan hệ tình cảm khiến người ngoài dễ có cái nhìn khác về cuộc sống riêng của mình.

Trần Nhượng cũng thừa nhận sự thiếu quan tâm, chia sẻ trong đời sống vợ chồng có thể khiến tình cảm dần rạn nứt. Sau những lần chia tay, ông vẫn giữ thái độ văn minh với người cũ, coi nhau như bạn bè và duy trì liên lạc khi có việc liên quan đến con cái.

Ở tuổi xế chiều, điều khiến nam nghệ sĩ cảm thấy may mắn là các con đều đã trưởng thành. Con trai ông là đạo diễn Trần Bình Trọng, gương mặt quen thuộc với khán giả qua các series hài Đại gia chân đất, Làng ế vợ. Con gái Anh Phương cũng theo đuổi nghệ thuật, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu.

Hiện tại, NSND Trần Nhượng sống một mình tại Long Biên, Hà Nội. Ông chia sẻ bản thân thích cuộc sống tự do, không muốn làm phiền hay phụ thuộc vào con cái. Đạo diễn Bình Trọng nhiều lần ngỏ ý mời bố về sống cùng nhưng ông không đồng ý.

NSND Trần Nhượng hiện sống một mình trong căn nhà ở Long Biên

Với nam nghệ sĩ, có không gian riêng giúp ông chủ động sắp xếp thời gian, sinh hoạt và công việc. Khi rảnh rỗi, ông có thể đi cà phê với bạn bè, thăm con cháu hoặc nhận lời tham gia những dự án nghệ thuật phù hợp.

Đáng chú ý, trò chuyện với Dân trí, NSND Trần Nhượng tiết lộ khoản lương hưu Đại tá của ông hiện gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Đây là nguồn thu nhập chính, đủ để trang trải nếu ông chỉ ở nhà và không phát sinh nhiều chi phí.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không muốn sống một cuộc đời chỉ quanh quẩn trong nhà. Ông vẫn thường xuyên nhận lời đóng phim, tham gia sự kiện và đi diễn tại nhiều tỉnh thành. Có tuần, ông di chuyển 4-5 chuyến, mỗi chặng đường có thể lên tới vài trăm kilomet.

Nghệ sĩ Trần Nhượng và con trai - đạo diễn Trần Bình Trọng

Nam nghệ sĩ cũng cho biết mình không muốn dựa dẫm vào các con. Khi tham gia phim do con trai sản xuất, ông vẫn nhận cát-xê đàng hoàng. Với ông, đó vừa là sự tôn trọng công sức lao động, vừa là cách giữ sự độc lập về tài chính.

Dẫu vậy, cuộc sống tuổi già của Trần Nhượng không hoàn toàn chỉ có niềm vui. Tháng 1/2026, ông từng phải nhập viện 198 do ảnh hưởng của thời tiết lạnh kéo dài và việc di chuyển nhiều. Sau đó, sức khỏe của ông dần ổn định.

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ bản thân mắc một số bệnh như tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Mỗi ngày, ông phải uống khá nhiều thuốc và chú ý hơn đến sức khỏe.

Dù vậy, ở tuổi 74, Trần Nhượng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tự lái xe đi diễn và không muốn từ bỏ niềm đam mê đã theo đuổi hơn nửa thế kỷ.