Chiều ngày 7/2, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Park So Dam xác nhận nhiễm COVID-19. Điều đáng nói, chỉ trong 1 thời gian ngắn, ngôi sao 30 tuổi liên tiếp đón nhận tin dữ, tình trạng sức khoẻ và tinh thần của Park So Dam trở thành chủ đề nóng được người hâm mộ quan tâm.



Theo thông tin, sau khi tham gia 1 bữa tiệc nhỏ dịp trước Tết, Park So Dam đã tiến hành xét nghiệm PCR. Không may thay, cô nhận được kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó vào tháng 12/2021, công ty quản lý cho biết Park So Dam được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú.

Nhờ 1 lần đi khám sức khoẻ định kỳ, cô đã phát hiện ra bệnh. Sau khi hoàn thành phẫu thuật, đây là khoảng thời gian để cô hồi phục sức khoẻ, vậy nhưng không ai có thể ngờ rằng Park So Dam tiếp tục nhiễm COVID-19.

Hiện rất nhiều người hâm mộ đang gửi lời chúc sức khoẻ dành cho nữ diễn viên họ Park. Ai cũng mong rằng cô sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Park So Dam sinh năm 1991, bắt đầu diễn xuất từ năm 2013. Đến năm 2019, danh tiếng của nữ diễn viên bùng nổ khắp thế giới với vai diễn trong siêu phẩm đoạt giải Oscar - Ký Sinh Trùng. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt một mí cực kỳ ấn tượng, gương mặt toát lên sự trong sáng nhưng không kém phần cá tính. Nét đẹp của nữ diễn viên 30 tuổi thu hút sự quan tâm và yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

