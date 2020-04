Sau 2 năm rời FapTV, An Vy bất ngờ trở lại với hình ảnh mới

Về lý do lựa chọn trở thành một Streamer, An Vy cho biết: "Streaming là một cách tuyệt vời để giao lưu với khán giả dễ dàng. Bản thân An Vy cũng mong muốn nhận được thật nhiều phản hồi và đóng góp từ phía người hâm mộ.