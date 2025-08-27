Sau 16 năm đầu tư, số lượng điện thoại 'ông lớn' Samsung sản xuất tại Việt Nam cán mốc 2 tỷ chiếc: Thủ tướng để lại dấu ấn đặc biệt ghi dấu cột mốc lịch sử

Tại buổi làm việc, ông Roh Tae Moon cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD. Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4/2009. Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ và Châu Âu.

Về phía Việt Nam, chào mừng Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử và các cộng sự thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết các thoả thuận cấp cao trong chuyến thăm đang được cả hai phía triển khai tích cực.

Thủ tướng cho biết, với mối lương duyên có từ xa xưa, số người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như gia đình đa văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031.

Trong đó, Việt Nam xác định phải thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đó Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 57-NQ/TW.

Do đó, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung và Tổng Giám đốc Roh Tae Moon tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên; đồng thời, triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch, cam kết đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trên tinh thần "hai bên cùng có lợi; lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng Chính phủ mong muốn Tập đoàn Samsung trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong hành trình phát triển kinh tế và công nghệ, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D); hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip và điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nâng cao tỉ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; có người Việt Nam trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam…

Về phía Samsung, Tổng Giám đốc Roh Tae Moon trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam đã luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung và dành cho Samsung nói riêng và đánh giá cao sự nỗ lực, tận tụy và cống hiến của 90 nghìn cán bộ, nhân viên Việt Nam làm việc tại Samsung

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon chia sẻ, từ đầu năm nay, Samsung Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.

"Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam", Tổng Giám đốc Roh Tae Moon khẳng định.



