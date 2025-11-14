Sau 14 năm, cô gái Hải Phòng duy nhất từng giành Quán quân Olympia bây giờ ra sao?

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất dành cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Suốt hơn hai thập kỷ phát sóng, sân chơi tri thức này không chỉ truyền cảm hứng học tập cho hàng triệu khán giả mà còn trở thành “bệ phóng” cho nhiều gương mặt trẻ tài năng vươn ra thế giới.

Mỗi mùa thi khép lại, danh hiệu Quán quân Olympia luôn là niềm vinh dự lớn lao không chỉ cho cá nhân thí sinh mà còn là niềm tự hào của cả ngôi trường, gia đình và quê hương mà họ đại diện. Với người dân Hải Phòng, cái tên Phạm Thị Ngọc Oanh - Quán quân Olympia năm 2011 chính là minh chứng rõ nét cho niềm tự hào ấy.

Đã hơn 14 năm trôi qua kể từ ngày Phạm Thị Ngọc Oanh - cựu học sinh Trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11 với 230 điểm. Khi đó, cô là một trong số ít nữ Quán quân của chương trình, gây ấn tượng bởi phong thái điềm tĩnh và nụ cười hiền hậu.

Phạm Thị Ngọc Oanh là Quán quân Olympia năm 2011.

Trước khi bước lên sân khấu Olympia, Ngọc Oanh vốn là học sinh giỏi toàn diện: 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh năm lớp 12.

Sau chiến thắng, cô nhận học bổng du học tại Đại học Swinburne (Australia), theo học ngành Thương mại, chuyên sâu về Kế toán và Tài chính. Giống như nhiều Quán quân khác, hành trình du học đã mở ra cho Ngọc Oanh cơ hội tiếp cận môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp quốc tế.

Hoàn thành chương trình đại học, cô ở lại Melbourne làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, Ngọc Oanh tiếp tục theo học thạc sĩ tại Mỹ trước khi quay lại Australia sinh sống và làm việc.

Trong suốt nhiều năm, thông tin về Ngọc Oanh gần như vắng bóng trên báo chí. Mãi đến tháng 8/2021, cô mới xuất hiện trở lại trong một talkshow của VTV, chia sẻ về cuộc sống tại Sydney và lý do chọn lối sống kín tiếng. Khi đó, nhiều khán giả bất ngờ vì sau 10 năm, gương mặt của cô vẫn không thay đổi nhiều vẫn là nét giản dị, nhẹ nhàng và mái tóc suôn dài quen thuộc.

Hoàn thành chương trình đại học, nữ Quán quân ở lại Melbourne làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán để tích lũy kinh nghiệm.

Ngọc Oanh cho biết mình từng gặp không ít áp lực sau khi trở thành Quán quân ở tuổi 18. Việc nhận được nhiều chú ý từ truyền thông và dư luận khiến cô cảm thấy bối rối, nên chọn cách sống trầm lặng để tập trung học tập và phát triển bản thân.

Ngay khi bước vào cuộc thi năm 2011, cô đã phải vượt qua nhiều thử thách tâm lý. Có thời điểm bị ốm ngay trước vòng thi đầu tiên, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, cô đã giữ vững tinh thần để tiến xa hơn và giành chiến thắng.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm tại Australia, Quán quân Olympia năm thứ 11 cũng từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu đi làm khi liên tục bị từ chối ở các vị trí ứng tuyển. Tuy nhiên, cô coi đó là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và kiên trì theo đuổi con đường mình chọn.

Đến năm 2025, ở tuổi 32, Ngọc Oanh hiện vẫn đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Australia. Cô duy trì lối sống giản dị, ít xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng vẫn được cộng đồng Olympia nhắc đến như một trong những quán quân tiêu biểu, bền bỉ và lặng lẽ theo đuổi sự nghiệp.

Ở tuổi 32, Ngọc Oanh hiện vẫn đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Sydney (Australia).

Sau hơn một thập kỷ, tính đến năm 2025, Ngọc Oanh vẫn là thí sinh duy nhất của Hải Phòng từng lên ngôi vô địch Olympia. Ở tuổi 32, cô chọn cho mình cuộc sống giản dị và bền bỉ nơi xứ người, tập trung vào công việc và giữ niềm đam mê học hỏi như thuở nào.

Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng với nhiều khán giả yêu mến Đường Lên Đỉnh Olympia, hình ảnh cô gái Hải Phòng nhỏ nhắn năm nào vẫn luôn là biểu tượng của sự nỗ lực, khiêm nhường và kiên định trên hành trình chinh phục tri thức.