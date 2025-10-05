Sau 10 năm tại Việt Nam, Toyota Hilux vẫn ‘giậm chân’ trong phân khúc, hụt hơi trước Ranger; Ford Explorer rời cuộc chơi sau gần thập kỷ

Toyota Hilux sau tròn 10 năm ở Việt Nam

Ngày 5/10/2015, tức là tròn đúng 10 năm, Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam. Ở thế hệ này, Hilux đã có nhiều nâng cấp đáng kể, như đèn chiếu sáng LED, màn hình cảm ứng trung tâm hiện đại hơn, vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm. Xe có các tùy chọn máy dầu 2.5L và 3.0L.

Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: AP

Sau đó khoảng hơn 4 năm, Hilux có một lần nâng cấp lớn. Điểm đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản Adventure với thiết kế hầm hố và nhiều trang bị hiện đại, đặc biệt là một vài tính năng ADAS. Động cơ xe có các tùy chọn 2.4L và 2.8L máy dầu.

Từ đó đến nay, Hilux tiếp tục trải qua một lần facelift tiếp, tuy nhiên thay đổi không nhiều. Ở giữa khoảng thời gian đó, Hilux đã từng có giai đoạn bị dừng bán từ tháng 7/2022 vì lý do chất lượng diesel ở Việt Nam chưa phù hợp.

Tới nay, Toyota Hilux vẫn chưa lên đời mới. Ảnh: Toyota

Qua 10 năm, Toyota Hilux không có thay đổi đáng kể, trong khi đối thủ Ford Ranger và Mitsubishi Triton đã trải qua một lần nâng đời với nhiều điểm lột xác hoàn toàn. Xét về công nghệ, Hilux hiện vẫn đi sau Ranger và Triton.

Nguồn số liệu: VAMA

Phân khúc bán tải giờ đây bớt sôi động dần do vắng bóng Chevrolet Colorado và Mazda BT-50, chỉ còn những cái tên Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Trong đó, Ranger vẫn là "ông trùm" với doanh số chiếm tới hơn nửa phân khúc.

Ford Explorer sau 9 năm ở Việt Nam

Khác với mẫu bán tải trên, hành trình 9 năm của Ford Explorer đã trải qua 2 đời xe. Thế hệ mới nhất của Explorer ra mắt vào đầu năm 2022 với nhiều thay đổi lớn. Tuy nhiên, đến nay, mẫu xe này vẫn không trụ lại được ở Việt Nam.

Ford Explorer lần đầu được đưa về Việt Nam cuối năm 2016. Ảnh: AP

Ngày 5/10/2016, Ford Explorer lần đầu tiên được giới thiệu tới khách Việt tại Vietnam Motor Show. Mẫu xe này được nhập từ Mỹ, bắt đầu bán ra từ cuối năm đó. Khi đó, Explorer nổi bật là mẫu SUV Mỹ 7 chỗ hầm hố, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi ở trong tầm giá gần 2,2 tỷ đồng. Ở thời điểm ra mắt, Explorer không có đối thủ tại Việt Nam nếu chỉ tính xe được phân phối chính hãng.

Đến hết năm 2020, Explorer bán hết lô thế hệ cũ để đón thế hệ mới. Tuy nhiên, do gián đoạn nguồn cung, Explorer đời mới mãi đến đầu năm 2022 mới xuất hiện. Đó là lý do doanh số mẫu xe này trong năm 2021 chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc.

Ford Explorer đã "lột xác" một lần nhưng sau đó lại bị dừng bán mà chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Ảnh: Ford

Từ 2022 tới nay, Exprorer đi xuống về doanh số. Đến tháng 7/2025, mẫu xe này chính thức bị dừng bán và chưa có lịch ra mắt bản nâng cấp mới.

Doanh số Explorer 2019 không tính do gộp chung với Everest theo báo cáo VAMA. Nguồn số liệu: VAMA

Trong giai đoạn từ khi Ford Explorer chuyển sang thế hệ mới, mẫu xe này gặp phải nhiều đối thủ trong tầm giá và trong cùng phân khúc hơn. Hyundai Palisade là một ví dụ. Mẫu xe Hàn Quốc này cùng phân khúc nhưng lại có giá chỉ từ hơn 1,5 tỷ đồng.

Một đối thủ ngang hàng khác với mẫu SUV Mỹ là Volkswagen Teramont. Mẫu xe này có lợi thế ở nhiều phiên bản, nhiều cấu hình, như Teramont, Teramont X hay Teramont President với thiết kế khác biệt nhau.