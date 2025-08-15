Sát thượng đỉnh 1 ngày, Tổng thống Putin ca ngợi nỗ lực của Mỹ, đưa đề nghị khó chối từ

Tiêu điểm

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi "những nỗ lực chân thành" của Mỹ trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và ám chỉ về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông đã đưa ra một đề nghị mà Tổng thống Trump cũng mong đợi, đó là một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Bối cảnh

Đề nghị của Tổng thống Nga Putin được đưa ra chỉ một ngày trước hội nghị thượng đỉnh, giữa lúc căng thẳng leo thang, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân để đáp trả những phát ngôn khiêu khích từ cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga: Cuộc họp sắp diễn ra tại Anchorage, Alaska, là hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước đầu tiên kể từ tháng 6/2021. Tổng thống Trump đang tích cực thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (START) giữa Mỹ và Nga, có mục đích giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Hiệp ước được ký kết tại Cộng hòa Czech năm 2010, có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức. Năm 2023, trong bài thông điệp liên bang trước hai viện quốc hội Liên bang Nga, Tổng thống Putin tuyên bố việc Nga tạm dừng tham gia nhưng vẫn tuân thủ Hiệp ước này.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Trước thềm thượng đỉnh, ông Trump đã đe dọa "những hậu quả rất nghiêm trọng" nếu ông Putin không đồng ý hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Ông Putin ca ngợi Mỹ "đang có những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành, để chấm dứt các hành động thù địch, chấm dứt khủng hoảng và đạt được các thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này". Đồng thời, ông cũng đề cập đến "các thỏa thuận tiềm năng trong tương lai về lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy: Ông bày tỏ sự hoài nghi về thiện chí của Nga, viết trên mạng xã hội X rằng ông "không thấy dấu hiệu nào cho thấy người Nga đang chuẩn bị chấm dứt chiến tranh".

Viễn cảnh

Tổng thống Trump cho biết nếu các cuộc đàm phán của ông với Putin diễn ra tốt đẹp một hội nghị thượng đỉnh 3 bên tiếp theo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ được thiết lập.