'Sát thủ săn ngầm' của Nga ném bom diệt mục tiêu

Văn phòng báo chí của Hải quân Nga thông báo, máy bay chống ngầm IL-38 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành ném bom chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông của nước này.

Theo thông báo, cuộc tập trận bao gồm việc phát hiện lực lượng đổ bộ mô phỏng của đối phương ở vùng ven biển Thái Bình Dương. Máy bay của lực lượng hải quân đã được điều động để tìm kiếm và chống lại cuộc đổ bộ này. Sau khi trinh sát khu vực, máy bay Il-38 đã thực hiện các đợt ném bom vào lực lượng đối phương giả định.

Sau bài tập ném bom, phi hành đoàn tiếp tục thực hành bay trên địa hình không có thiết bị hỗ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất. Giai đoạn này nhằm đánh giá kỹ năng điều hướng và khả năng làm chủ tình huống của phi công trong điều kiện thiếu điểm mốc định hướng.

Cuộc tập trận trên không này là một phần của cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu quy mô lớn do Hạm đội Thái Bình Dương phối hợp với Bộ tư lệnh các lực lượng ở vùng đông bắc nước Nga thực hiện. Cuộc tập trận được tiến hành dưới sự giám sát của Đô đốc Viktor Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, và được tổ chức theo lịch trình huấn luyện của Hải quân.

Hạm đội Thái Bình Dương đã thông báo bắt đầu cuộc tập trận vào thứ Sáu tuần trước, trọng tâm là bảo vệ và phòng thủ các tuyến thông tin liên lạc trên biển ở Bắc Thái Bình Dương, cũng như bờ biển Kamchatka, Chukotka và khu vực đảo. Theo báo cáo, hơn 10 tàu và thuyền, một số tàu ngầm hạt nhân, máy bay và trực thăng, cũng như hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đã được triển khai trong cuộc tập trận.

Ilyushin IL-38 là máy bay tuần tra biển và chống ngầm tầm trung, được sản xuất trong giai đoạn 1967-1972. Tổng cộng, Liên Xô đã xuất xưởng hơn 60 máy bay loại này.

Ở phiên bản đầu, máy bay được trang bị phao sonar vô tuyến để tìm kiếm tàu ngầm đối phương, cũng như nhiều vũ khí chống ngầm khác, bao gồm bom chìm, ngư lôi và mìn. Phiên bản hiện đại hóa là Il-38N được trang bị tổ hợp tìm kiếm và quan sát đa chức năng mới Novella, có khả năng phát hiện các tàu nổi ở khoảng cách hơn 320 km.

Ilyushin IL-38N có bán kính chiến đấu 2.500 km, tốc độ tối đa 650 km/h, trần bay 10.000 m.