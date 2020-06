Sát thủ ngồi trong ô tô, chĩa súng bắn giang hồ ở đất Cảng đã mua súng và tập ngắm bắn từ trước

Ngày 23/6, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 7h45 phút ngày 14/6, ông Tô Thắng Lợi (sinh năm 1970, trú tại Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) đang ngồi uống nước với một phụ nữ trên vỉa hè cửa số nhà 17 đường Phan Bội Châu thì bị đối tượng đi xe ô tô mở kính phụ phía sau dùng súng bắn một phát vào vùng mặt gây thương tích.

Sau khi bị bắn, ông Lợi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp sau đó chuyển bệnh viện Quân đội 108 còn kẻ gây án nổ xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hồng Bàng, phòng Kỹ thuật hình sự - CATP và các Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 3 dấu vết máu nghi của người bị hại còn không thu giữ được dấu vết liên quan đến đối tượng gây án.

Đối với Tô Thắng Lợi (tức Lợi Nam) - người bị bắn đã có 1 tiền án về tội "Đe dọa giết người", nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp.

Đặc biệt, khi bắt tay vào điều tra vụ án, lực lượng phá án đã gặp rất nhiều khó khăn khi bản thân Tô Thắng Lợi sau khi bị bắn có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, không cung cấp các mâu thuẫn, các mối quan hệ xã hội.

Ngày 19/6, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương và Đại tá Lê Nguyên Trường đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tập trung lực lượng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và báo cáo đề nghị cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.



Qua điều tra, công an đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Quốc Long (sinh 1969, hộ khẩu thường trú 33 lô 600 Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An).

Khi lực lượng chức năng đến tìm Long tại nơi hắn đang ở thì được biết sau khi sự việc xảy ra, Long đã không có mặt tại hiện trường.

Qua nhiều ngày truy tìm đối tượng, đến 7h ngày 21/6, xác định Long hiện đang ở trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, lập tức lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng lên đường, bắt giữ được đối tượng đang trốn tại địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Quốc Long khai nhận, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ Tô Thắng Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên khoảng cuối năm 2019, Vũ Quốc Long mua một khẩu súng bắn đạn hơi kích thước khoảng 121 cm gồm cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm, trên mạng xã hội với giá 25.000.000 đồng rồi đem về nhà trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đế cất giấu và tập ngắm bắn.

Khoảng tháng 4/2020, Vũ Quốc Long ra đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, mua chiếc biển kiểm soát số 15A - 409.23 đem về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp, ra tay "giải quyết" Tô Thắng Lợi.