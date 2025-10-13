Sát ngày về Việt Nam, một mẫu sedan hybrid có bản nâng cấp tại Trung Quốc: chạy từ Hà Nội đến Cà Mau không cần tiếp nhiên liệu, giá tương đương 300 triệu đồng

BYD vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Trung Quốc mẫu Seal 05 DM-i 2026 với tầm hoạt động thuần điện tăng từ 55 km lên 128 km và tổng quãng đường di chuyển đạt 2.000 km cho một lần tiếp nhiên liệu. Thiết kế nội và ngoại thất của xe không có nhiều thay đổi trong khi giá bán cũng được giữ nguyên ở mức 11.200 USD (khoảng 295 triệu đồng).

Về ngoại thất, Seal 05 DM-i 2026 vẫn giữ thiết kế “thẩm mỹ đại dương” nhưng thiết kế lưới tản nhiệt đã thay đổi. Chiều dài x rộng x cao của xe vẫn giữ nguyên ở mức 4.780 x 1.837 x 1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.718 mm và bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m.

Bên trong, khoang lái được trang bị vô lăng 3 chấu đáy phẳng, bảng đồng hồ LCD 8,8 inch và màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch, được điều khiển bởi hệ thống buồng lái thông minh DiLink của BYD. Cần số dạng tinh thể được thay cần số điện tử, tạo thêm không gian cho bảng điều khiển trung tâm.

Một số chi tiết khác gồm ghế trước chỉnh tay, hệ thống âm thanh 6 loa, điều khiển xe từ xa thông qua điện thoại di động, 6 túi khí, cốp sau 508 lít và hệ thống kiểm soát hành trình.

Hệ thống hybrid cắm sạc (PHEV) trang bị công nghệ DM thế hệ thứ 5, gồm một động cơ hút khí tự nhiên 1.5L và động cơ điện đặt trước. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 99 mã lực, mô men xoắn 126 Nm trong kih động cơ điện có công suất 161 mã lực, mô men xoắn cực đại 210 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Bộ pin Blade 15,87 kWh giúp tăng phạm vi hoạt động thuần điện lên 128 km. Với bình xăng đầy và sạc đầy điện, phạm vi hoạt động toàn diện của xe là 2.000 km – xa hơn cả quãng đường từ Hà Nội đến Cà Mau (1.940 km). Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn NEDC trên 100 km là 3,08 lít, tương đương phiên bản cũ.

Tại Việt Nam, thông tin từ BYD cho hay mẫu Seal 5 (tên gọi của Seal 05 DM-i tại thị trường nước ngoài) sẽ ra mắt vào ngày 17/10. Nhiều khả năng hãng chưa kịp đưa phiên bản mới tinh này về thị trường Việt Nam.

Phiên bản cũ này dùng nền tảng DM-i 4 với tổng quãng đường di chuyển đạt 1.200 km với một lần tiếp đầy nhiên liệu. Seal 5 định vị ở phân khúc sedan cỡ C, cạnh tranh với các mẫu như Honda Civic, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Cross hay Mazda 3. Trong đó, Honda Civic và Toyota Corolla Cross đều đã có bản hybrid nhưng chưa có model nào trang bị cấu hình dạng PHEV.

Theo một số nguồn tin, BYD Seal 5 bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá cao nhất gần 700 triệu đồng.