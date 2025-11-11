Sát ngày cưới, mẹ chồng đòi nói chuyện riêng về "quá khứ của con dâu", cô gái có màn xử lý nét hơn phim

Trước ngày cưới, không ít cặp đôi rơi vào những rắc rối bất ngờ, thậm chí phải hủy hôn vì lý do khó hiểu. Phần lớn, các cô gái dễ mất bình tĩnh và khó đưa ra giải pháp triệt để. Nhưng Mai Anh (29 tuổi, Hà Nội) lại khác.

Mai Anh kể: "Từ khi biết yêu, tiêu chuẩn duy nhất của tôi là lấy chồng gần nhà, vì tôi sợ lấy chồng xa".

Mối tình đầu của cô là một chàng trai trong đội tình nguyện, khi đó cô còn là sinh viên năm nhất, còn anh chuẩn bị ra trường, nhà cách nhau chưa đầy 1km. Mối tình kéo dài 3 năm, nhưng cuối cùng Mai Anh nhận ra cả hai quá khác biệt, không thể tiến tới hôn nhân, nên chia tay.

Sau nửa năm, Mai Anh quen anh hàng xóm gần nhà. Hai gia đình vốn thân thiết, từ thời bé đã từng hứa hẹn làm thông gia, nên mối quan hệ phụ huynh rất tốt đẹp. Mối tình này, khác với trước, cô được yêu chiều, chăm sóc, khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Yêu nhau hơn 1 năm, họ quyết định cưới. Hai bên đã lên lịch ăn hỏi, nhưng sát ngày đi đặt thiếp, mẹ chồng tương lai bất ngờ gọi Mai Anh sang nhà ăn cơm riêng và nói:

"Bố mẹ biết hết chuyện quá khứ của con rồi. Nhưng chuyện này mẹ muốn thẳng thắn với con vì giữa các bên có nhiều mối quan hệ chung".

Khổ cho Mai Anh, khi cả mẹ cô và mẹ bạn trai cũ đều biết chuyện. Tuy không rõ mẹ chồng ám chỉ điều gì, cô vẫn bình tĩnh vì đã công khai với chồng tương lai.

Ảnh minh họa

Mai Anh kể lại: "Hôm ấy mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng, anh cũng vào theo vì thấy căng thẳng. Mục đích của bà là xác minh sự thật, để sau này còn biết đường 'đối phó' nếu gặp tình huống tương tự, chứ không phải cấm chúng tôi cưới".

Câu chuyện trở nên gay cấn khi thông tin lan truyền nhanh, khiến người trong cuộc khó tránh khỏi bối rối. Hóa ra, những tin đồn vô căn cứ về mối tình trước của Mai Anh được thổi phồng: "Tam sao thất bản, người cùng làng biết nhau, một đồn mười, mười đồn trăm. Họ nói tôi và anh ấy từng sống thử, rồi khi tốt nghiệp có việc làm, tôi phũ phàng đòi chia tay".

Mai Anh vẫn bình tĩnh trình bày với mẹ chồng:

"Con cám ơn mẹ đã thẳng thắn. Những chuyện mẹ nghe từ hàng xóm nhà bạn trai cũ không đúng sự thật. Con không ân hận về quá khứ, vì mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Nếu anh Nam hay bố mẹ không chấp nhận con vì chuyện đã qua, con xin kết thúc tại đây. Con không thể giải thích nếu mọi người chỉ tin điều mình muốn tin".

Cô còn nhấn mạnh: "Con không so sánh nhưng anh Nam cũng có quá khứ. Không thể vì quá khứ mà đánh giá cả hiện tại và tương lai. Tình cảm của con dành cho anh ấy hơn một năm qua, không thể để mấy lời đồn thổi ảnh hưởng. Con tin phụ nữ có nhiều giá trị đáng trân trọng hơn là chữ trinh tiết".

Ngạc nhiên thay, mẹ chồng tương lai mỉm cười, nắm tay Mai Anh: "Mẹ tin con, mẹ cũng tin mắt nhìn người của con trai mẹ".

Gần một năm trôi qua, Mai Anh và Nam giờ đã là vợ chồng. Cô vẫn tự tin nhắn nhủ: Phụ nữ hãy biết quý trọng bản thân, đừng vì quá khứ hay lời đồn mà miễn cưỡng chấp nhận, hạ mình.