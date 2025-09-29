Chiều 29-9, trung tá Ngô Quang Thuyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - cho biết trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vừa xuất hiện điểm sạt lở núi nghiêm trọng sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi.

Sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Vĩnh Phan

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, qua tuần tra, kiểm tra các khu vực tại xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Phùng phát hiện tại Km 209+300 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường với khối lượng khoảng 150m3.

Theo trung tá Ngô Quang Thuyên, vì sạt lở nên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa điểm này bị ách tắc, phương tiện không thể đi qua. Để xử lý, giải phóng khối lượng đất đá tràn xuống đường cần phải sử dụng máy móc, phương tiện cơ giới.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chỉ đạo cán bộ đặt cảnh báo tạm thời và thông báo cho Hạt quản lý đường bộ và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.

Sạt lở đất ở tuyến đường dân sinh thôn Cổ Nhổi, xã Hướng Phùng

Ngoài vị trí trên, tại thôn Cổ Nhổi (xã Hướng Phùng), một tuyến đường dân sinh dẫn vào 7 hộ dân với 23 nhân khẩu cũng đang bị sạt lở. Lực lượng chức năng đã rào cảnh báo và tiếp tục theo dõi để có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Tại tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã khiến 12 người mất tích, 5 người bị thương. Toàn tỉnh Quảng Trị có 390 căn nhà tốc mái hoặc sập mái, nhiều trường học, tường rào, công trình công cộng bị hư hại. Nhiều địa phương, hệ thống giao thông bị hư hỏng, xói lở nghiêm trọng.







