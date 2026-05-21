Sạt lở mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong ở Thanh Hóa: Thông tin mới nhất

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá.

Liên quan đến vụ sạt lở tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn khiến 3 công nhân tử vong, chiều 21/5, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú - cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân của vụ tai nạn là do địa chất khu vực khai thác không còn ổn định sau nhiều ngày mưa lớn. Các khối đá trên cao bất ngờ đổ xuống khu vực làm việc bên dưới, khiến ba công nhân không kịp thoát thân và tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, trên địa bàn xã Cẩm Tú liên tiếp xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài. Lượng nước mưa ngấm sâu vào các tầng đá khiến liên kết địa chất tại khu vực mỏ trở nên yếu và mất ổn định. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Qua tìm hiểu, mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn nằm khá gần khu dân cư, xung quanh có nhiều vách núi cao và địa hình hiểm trở. Khi phóng viên có mặt tại hiện trường vào sáng 21/5, dấu vết sạt lở vẫn còn hiện rõ trên sườn núi. Nhiều tảng đá lớn nằm ngổn ngang dưới chân mỏ, trong khi phía trên vẫn xuất hiện các mảng đá có nguy cơ tiếp tục bong tróc. Ngoài ra, tại hiện trường còn xuất hiện một số dây cháy chậm phục vụ hoạt động nổ mìn. "Hằng ngày có hàng chục lượt xe tải ra vào mỏ. Nhiều hôm nghe tiếng nổ mìn phát ra từ mỏ đá, chúng tôi dặn mấy đứa nhỏ trong xóm không được lại gần khu vực công nhân làm việc” , chị L.T.T. (người dân sinh sống gần mỏ đá) cho hay.

Khung cảnh ngổn ngang tại mỏ đá sau vụ sạt lở.

Theo hồ sơ cấp phép, mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp quyền khai thác từ tháng 2/2015 với thời hạn 29 năm. Công suất khai thác được phê duyệt khoảng 10.000 m³ đá mỗi năm. Sau vụ tai nạn thương tâm, UBND xã Cẩm Tú đã cho dừng hoạt động mỏ đá này.

“Hiện nay trên địa bàn xã Cẩm Tú có 7 mỏ đá có giấy phép hoạt động, chúng tôi sẽ rà soát quy trình khai thác cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân khai thác” , lãnh đạo xã Cẩm Tú thông tin thêm.