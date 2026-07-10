Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D qua xã Mường Than (Lai Châu), khoảng 100m³ đất đá tràn xuống đường khiến giao thông tạm thời ách tắc.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 14h30 ngày 10/7, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D, đoạn qua bản Sắp Ngụa, xã Mường Than.

Khoảng 100m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt tạm thời. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hiện trường vụ sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D qua xã Mường Than (Lai Châu).

Trước đó, tối 9/7, tại Km15+500 Quốc lộ 279D, đoạn qua bản On, xã Khoen On cũng xảy ra sạt lở đất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn kéo dài từ 5 - 9/7 gây sạt lở tại nhiều tuyến đường ở khu vực miền núi phía Bắc. Đơn vị đã yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I cùng các lực lượng liên quan huy động nhân lực, máy móc dọn đất đá, cây đổ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các điểm mất an toàn giao thông.

Tại Lai Châu, các điểm sạt lở xuất hiện trên Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 128. Điểm sạt tại Km339+070 Quốc lộ 32 và Km17+200 Tỉnh lộ 128 đã được khắc phục, thông xe. Hai vị trí sạt lở taluy âm tại Km9+330 và Km9+450 Tỉnh lộ 128 được cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản On, xã Khoen On.

Tại Điện Biên, đoạn Km405+750 - Km409+250 trên Quốc lộ 6 liên tục xảy ra sạt lở taluy dương, đá rơi, bùn đất tràn xuống mặt đường. Do nguy cơ mất an toàn, từ 10h30 ngày 8/7, lực lượng chức năng tổ chức cấm đường tạm thời và phân luồng phương tiện qua các tuyến thay thế.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở trên Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12 cùng nhiều tuyến đường địa phương do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên quản lý. Trong đó, 5 vị trí từng bị ách tắc giao thông đã được xử lý, phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết , yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường nhằm kịp thời xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo giao thông trên các tuyến bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.