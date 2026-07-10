HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sạt lở làm tê liệt tuyến đường huyết mạch ở Lai Châu

Minh Đức
|

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D qua xã Mường Than (Lai Châu), khoảng 100m³ đất đá tràn xuống đường khiến giao thông tạm thời ách tắc.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 14h30 ngày 10/7, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D, đoạn qua bản Sắp Ngụa, xã Mường Than.

Khoảng 100m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt tạm thời. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sạt lở đất Lai Châu gây tê liệt tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 279D - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở tại Km156+300 Quốc lộ 279D qua xã Mường Than (Lai Châu).

Trước đó, tối 9/7, tại Km15+500 Quốc lộ 279D, đoạn qua bản On, xã Khoen On cũng xảy ra sạt lở đất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn kéo dài từ 5 - 9/7 gây sạt lở tại nhiều tuyến đường ở khu vực miền núi phía Bắc. Đơn vị đã yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I cùng các lực lượng liên quan huy động nhân lực, máy móc dọn đất đá, cây đổ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các điểm mất an toàn giao thông.

Tại Lai Châu, các điểm sạt lở xuất hiện trên Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 128. Điểm sạt tại Km339+070 Quốc lộ 32 và Km17+200 Tỉnh lộ 128 đã được khắc phục, thông xe. Hai vị trí sạt lở taluy âm tại Km9+330 và Km9+450 Tỉnh lộ 128 được cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Sạt lở đất Lai Châu gây tê liệt tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 279D - Ảnh 2.

Đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản On, xã Khoen On.

Tại Điện Biên, đoạn Km405+750 - Km409+250 trên Quốc lộ 6 liên tục xảy ra sạt lở taluy dương, đá rơi, bùn đất tràn xuống mặt đường. Do nguy cơ mất an toàn, từ 10h30 ngày 8/7, lực lượng chức năng tổ chức cấm đường tạm thời và phân luồng phương tiện qua các tuyến thay thế.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở trên Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12 cùng nhiều tuyến đường địa phương do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên quản lý. Trong đó, 5 vị trí từng bị ách tắc giao thông đã được xử lý, phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết , yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường nhằm kịp thời xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo giao thông trên các tuyến bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sạt lở đất Lai Châu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại