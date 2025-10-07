HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

Hải Đường |

K. nhắn tin cho nhân viên quán cà phê ở Tây Ninh thừa nhận đã giết chủ quán do mâu thuẫn, hứa sẽ ra đầu thú song sau đó nhảy lầu bệnh viện tự tử.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ giết người rồi tự tử xảy ra trên địa bàn phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng tại quán cà phê của bà N.

Trước đó, trưa 6-10, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất tử vong. Công an xác định người này là Lưu Tuấn K. (38 tuổi; ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

K. và bà N.T.N (38 tuổi; ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), chủ một quán cà phê ở phường Thanh Điền, có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Ngày 5-10, sau khi đi du lịch về, bà N. cùng K. đến xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đón cháu (hơn 1 tuổi) đến chơi. Tối cùng ngày, xuất phát từ ghen tuông nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng kéo dài.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, K. dùng dao đâm nhiều nhát làm bà N. ltử vong tại chỗ. Gây án xong, K. lấy xe máy chở cháu nhỏ về lại xã Châu Thành trả cho gia đình rồi bỏ trốn.

Rạng sáng 6-10, K. nhắn tin cho một nhân viên quán cà phê thừa nhận hành vi giết bà N. do mâu thuẫn, đồng thời hứa sẽ tự giác ra đầu thú. Tuy nhiên, sau đó K. đã nhảy lầu bệnh viện để tự tử.

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera che giấu hành vi phạm tội
