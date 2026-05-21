Ngày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trong một phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong phòng trọ tại một khu phố thuộc phường Trảng Bàng. Trên người nạn nhân có vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Qua điều tra bước đầu xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm là Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, nạn nhân và người tình xảy ra cãi vã do mâu thuẫn tình cảm.

Trong lúc xung đột, đối tượng Tuấn bị nghi đã dùng hung khí sắc nhọn tấn công khiến chị M. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường và khóa trái cửa phòng trọ.

Đến cuối giờ chiều, người dân sống gần đó nhận thấy căn phòng có biểu hiện bất thường, cửa đóng kín trong thời gian dài nên phá cửa kiểm tra. Khi vào bên trong, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp truy xét.

Sau khi rời hiện trường, Tuấn chạy xe theo hướng Gò Dầu và tìm cách tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nghi phạm bỏ lại xe máy trên cầu để tạo dấu vết như đã nhảy sông tự tử rồi tiếp tục bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng lần theo dấu vết, xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ được nghi phạm.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.