Sát hại đồng nghiệp cùng công ty rồi châm lửa đốt nhà xưởng tự tử

Tr.Đức |

Do mâu thuẫn, Mua Mí Sính dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy làm anh H.V.D. tử vong. Sính sau đó chốt các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng, có ý định tự tử.

Chiều 6-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang), là nghi phạm đã sát hại đồng nghiệp cùng công ty rồi đốt nhà xưởng tự tử.

Mua Mí Sính giết đồng nghiệp rồi châm lửa đốt nhà xưởng tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng Mua Mí Sính

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 6-1, tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long ở phường Chí Linh, TP Hải Phòng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy anh H.V.D. (SN 1989, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Hậu quả, anh H.V.D. bị tử vong. Ngay sau đó, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ đối tượng Mua Mí Sính.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

