Sắp xét xử Bùi Đình Khánh, kẻ buôn ma túy nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh

Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, với số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/5) tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Bùi Đình Khánh tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lại lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn và cướp lại số ma túy đang bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn lực lượng công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thượng úy Khải sau đó được truy thăng quân hàm Thiếu tá.

Cáo trạng truy tố xác định, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nhiều đồng phạm khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.