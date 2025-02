Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 09 đồng chí là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tỉnh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ngày 12/02/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh trang trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 09 đồng chí là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại lễ công bố, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 9 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 5 đồng chí trưởng phòng và 4 đồng chí phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện. Cụ thể:

- Đại tá Lê Đức Hiền, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hậu cần;

- Đại tá Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1966, Chánh Thanh tra Công an tỉnh;

- Đại tá Nguyễn Hải Phong, sinh năm 1969, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động;

- Thượng tá Lê Đình Đông, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hồ sơ;

- Thượng tá Vũ Văn Thức, sinh năm 1967, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh;

- Đại tá Vũ Minh Đức, sinh năm 1966, Phó Trưởng Công an thành phố Đông Triều;

- Thượng tá Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1965, Phó Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả;

- Thượng tá Ngô Quốc Thông, sinh năm 1967, Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn;

- Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, sinh năm 1967, Phó Trưởng phòng Hồ sơ.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đều nhất trí 100% đề nghị Công an tỉnh giải quyết cho 09 đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Các trường hợp nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết với nghề; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Lê Đức Hiền, Trưởng phòng Hậu cần thay mặt cho các đồng chí nghỉ công tác phát biểu

Thay mặt các đồng chí được công bố quyết định nghỉ công tác đợt này, tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Hiền, Trưởng phòng Hậu cần thay mặt cho các đồng chí nghỉ công tác phát biểu, bày tỏ rõ nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng Công an trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, đồng thời là niềm vinh dự khi được đóng góp cho cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng, Nhà nước và Ngành đang triển khai thực hiện.

Đồng chí đã khẳng định các đồng chí nghỉ hưu đợt này đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm đến đời sống, tình cảm, tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về công việc đối với cá nhân đồng chí và 09 trường hợp được nhận quyết định nói riêng, cũng như toàn lực lượng Công an tỉnh nói chung trong suốt quá trình công tác đã qua.

Trở về với đời thường, đồng chí hứa tiếp tục rèn luyện, cống hiến, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm bản thân vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tại địa phương.

Đại tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chúc mừng 09 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo quy định; đồng thời ghi nhận những kết quả công tác, đóng góp quan trọng của các đồng chí, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Quảng Ninh trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của các đồng chí trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành, là hành động có sức lan tỏa, động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, cũng như việc xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh hết sức trân trọng và ghi nhận tình cảm, trách nhiệm các đồng chí.