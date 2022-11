Sắp về đến nhà, người phụ nữ tử vong trước chợ Đông Đô

Ngày 14-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-11, xe tải biển số 61H-085.72 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư Miếu ông Cù xuống ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước chợ Đông Đô (thuộc phường An Phú, TP Thuận An) thì va chạm với xe máy biển số 61D1-027.08 do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều đang chuyển hướng để băng qua đường.

Sau cú va chạm, người phụ nữ ngã xuống đường nằm bất động. Ngay sau đó, xe cứu thương và nhân viên y tế có mặt kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Trúc Ngân (40 tuổi, ngụ TP Thuận An), bán quán cơm, thời điểm bị tai nạn, chị Ngân đang chạy xe máy và chuyển làn để về nhà.