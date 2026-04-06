Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Theo EVNHANOI, sắp bước vào mùa hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của khách hàng Thủ đô dự báo sẽ tăng cao, kéo theo sản lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh so với các tháng trước đó. Nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị khách hàng chủ động triển khai các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng điện năng tiêu thụ tăng cao đột biến trong những ngày cao điểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2026 ghi nhận xu hướng nắng nóng gia tăng sớm ngay từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Đặc biệt, các đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ dự kiến sẽ xuất hiện với cường độ mạnh, nhiều thời điểm nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 38°C. Thực tế này dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ tại các hộ gia đình và đơn vị kinh doanh sẽ tăng vọt nếu không có các biện pháp kiểm soát và sử dụng thiết bị điện một cách khoa học. Trước tình hình đó, EVNHANOI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh hành vi sử dụng điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 12h00 đến 15h00 và từ 21h00 đến 23h00 hằng ngày.

Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại các nhà máy

Để tối ưu hóa lượng điện năng tiêu thụ, EVNHANOI khuyến khích người dân tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên như ánh sáng và gió trời ban ngày để giảm bớt sự phụ thuộc vào đèn chiếu sáng và thiết bị làm mát. Việc tạo ra một không gian sống xanh bằng cách trồng thêm cây xanh tại ban công, cửa sổ cũng được coi là giải pháp hữu hiệu giúp điều hòa không khí, tạo độ ẩm và làm mát môi trường sống một cách tự nhiên. Khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, khách hàng nên duy trì ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp cùng quạt điện để lưu thông không khí, giúp máy không phải hoạt động quá tải, từ đó ngăn chặn tình trạng điện năng tiêu thụ tăng cao ngoài kiểm soát.

EVNHANOI kêu gọi sự đồng lòng của toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô trong việc chung tay thực hiện tiết kiệm điện. Mỗi hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hay hạn chế dùng các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm đều có ý nghĩa quan trọng, giúp làm giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống lưới điện, ngăn ngừa các sự cố quá tải cục bộ. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ hạ tầng năng lượng mà còn là cách để mỗi cá nhân, tổ chức đóng góp vào sự ổn định của an ninh năng lượng chung, tránh lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia.

EVNHANOI đã tích hợp chuyên sâu tính năng tra cứu chỉ số điện theo ngày trên toàn bộ hệ sinh thái chăm sóc khách hàng số, bao gồm Website, App, Chatbot trên Messenger... Thông qua những biểu đồ trực quan và dữ liệu được cập nhật liên tục, người dân có thể dễ dàng theo dõi sát sao việc sử dụng điện của gia đình mình mọi lúc, mọi nơi. Việc nắm bắt chính xác lượng điện tiêu thụ hằng ngày tạo điều kiện để khách hàng chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng thiết bị hợp lý hơn, đồng thời là giải pháp công nghệ hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng điện năng tăng cao ngoài ý muốn.

Tổng hợp