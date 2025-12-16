HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sập tường căn-tin, 2 học viên thương vong trong khi chờ sát hạch lái xe

Cao Nguyên |

Trong lúc nằm nghỉ trên võng chờ sát hạch lái xe, một bức tường bất ngờ đổ sập đè 1 học viên tử vong.

Ngày 16-12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ sập tường tại căn-tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến 2 học viên thương vong.

Sập tường căn - tin Nam Cao Nguyên , 2 học viên thương vong trong lúc chờ sát hạch - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khiến 2 học viên thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căn-tin. Lúc này, có nhiều võng được móc vào bức tường gạch cao khoảng 1m. Trong lúc học viên đang nằm trên võng thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè lên 2 học viên.

Sập tường căn - tin Nam Cao Nguyên , 2 học viên thương vong trong lúc chờ sát hạch - Ảnh 2.

Bức tường cao khoảng 1m bị đổ sập

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, ông Đ.V.K (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) - học viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Cao Nguyên đã tử vong; người còn lại bị thương.

Được biết, trong 2 ngày 15-12 và 16-12, tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên.

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm
Tags

trung tâm đào tạo

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại