Sắp tới, Trung tâm Dữ liệu, giám sát và điều khiển giao thông sẽ hoạt động 24/7, phát hiện vi phạm sẽ gửi thông tin tới người vi phạm chỉ trong vòng 2 tiếng

6 tháng đầu năm 2025, tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng CSGT đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), chủ động nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT mang lại hiệu quả cao.

Trong đó, đơn vị đã tham mưu với Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm TTATGT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho người dân, đặc biệt tập trung tuyên truyền về các quy định mới của Luật TTATGT đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao ý thức tự giác, ứng xử văn minh của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hoá giao thông văn minh, hiện đại trong Nhân dân. Kịp thời nhận diện và xử lý quyết liệt các nhóm hành vi vi phạm TTATGT được xác định là nguyên nhân chủ yến dẫn đến tai nạn giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác bảo đảm TTATGT.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình TTATGT đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2024, ùn tắc giao thông được kiềm chế. Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.668.888 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, tước 149.070 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 424.077 phương tiện các loại. Trực tiếp và phối với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1.524 vụ việc vi phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 1.587 đối tượng; thu giữ 141,8 kg và 247.413 viên ma tuý tổng hợp; 107.070 bao thuốc lá ngoại cùng nhiều mặt hàng có giá trị khác bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định…

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, hiện tại, vẫn còn tình trạng mất an toàn giao thông trên đường bộ và việc ứng dụng công nghệ của CSGT còn hạn chế, thủ công. Do vậy, lực lượng CSGT đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn bền vững để đảm bảo an toàn cho người dân.



Để đạt được mục tiêu này, theo ông Bình, cần xác định con người là yếu tố quan trọng nhất, là chủ thể để xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, CSGT sẽ cùng Công an xã xuống từng thôn, bản để hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho người dân.

Cục trưởng CSGT cũng cho rằng trong xây dựng lực lượng, cần quyết tâm và huy động nguồn lực nhằm phát triển trang thiết bị và khoa học công nghệ.

Theo đó, cơ quan CSGT sẽ phấn đấu hạn chế tối đa việc sử dụng con người, chỉ sử dụng con người trong những việc thật sự cần thiết, giải quyết tình huống như tai nạn giao thông.

"Tất cả vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát thuộc thẩm quyền của Cục CSGT sẽ được thông tin nhanh nhất tới người vi phạm - tối đa không quá 2 tiếng. Tới đây, trung tâm dữ liệu, giám sát và điều khiển giao thông của Cục CSGT sẽ hoạt động 24/7, sẽ giống như khoa cấp cứu của các bệnh viện. Mục tiêu hướng đến là tạo tư duy cho người dân chấp hành để bảo vệ chính mình"- Cục trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết.

Cắp tới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu để tất cả những giấy tờ cấp cho người dân sẽ có bản điện tử. Khi kiểm soát, CSGT sẽ không hỏi các loại giấy tờ của người dân mà chỉ kiểm tra họ là ai (thông qua căn cước). Từ đó đối chứng trong hệ thống dữ liệu về giấy phép lái xe, chủ của xe, điều kiện hoạt động, thời hạn đăng kiểm… loại trừ toàn bộ các nguy cơ giấy tờ giả, hệ thống dữ liệu sẽ đảm bảo đầy đủ nhất, quản lý toàn diện để phục vụ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.