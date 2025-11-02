Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) làm sập hoàn toàn 6 ngôi nhà của người dân, ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phước Thành khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 15h30, lực lượng đã cứu được nạn nhân ra ngoài an toàn, đưa đến Trung tâm Y tế xã cấp cứu. Nhờ được cứu kịp thời, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Qua ghi nhận tại điểm sạt lở làm sập hoàn toàn 6 ngôi nhà, may mắn 17 người sống tại đây thoát nạn.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng cuốn trôi 6 nhà dân.

Công an xã Phước Thành vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân/60 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực canh, không để người dân quay lại khu vực sạt lở.