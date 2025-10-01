Sắp nhận phương tiện mang tên lửa không đối không tầm xa Meteor?

Điều này được nêu trong một cuộc phỏng vấn của BBC với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine - Trung tướng Ivan Havrylyuk.

Khi được các nhà báo hỏi về các loại máy bay mà Ukraine mong đợi - F-16, Mirage 2000 và Gripen - ông Havrylyuk trả lời: "Bạn thực tế đã gọi tên đúng, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về thời điểm hay loại máy bay nào".

Trung tướng Havrylyuk không tiết lộ số lượng và thời điểm giao 3 loại tiêm kích trên, cũng như tránh cung cấp thông tin chi tiết về khả năng Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển.

Đầu tháng 9, báo chí biết rằng Thụy Điển đã tuyên bố sẵn sàng xem xét cung cấp phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích JAS 39 Gripen cho Ukraine sau khi chiến tranh với Nga kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - ông Pal Jonsson xác nhận rằng Kyiv đã bày tỏ sự quan tâm đến loại máy bay này, đồng thời cho biết thỏa thuận tiềm năng sẽ là "dự án dài hạn" nhằm xây dựng năng lực hàng không chung.

Stockholm "sẵn sàng thảo luận" về khả năng chuyển giao các phiên bản Gripen C/D cho Ukraine. Bộ trưởng Jonsson cho biết thêm rằng gần đây ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Ukraine trong chuyến thăm Kyiv.

Cùng lúc đó, Tổng giám đốc điều hành Saab - ông Mikael Johansson lưu ý rằng việc chuyển giao Gripen E có thể diễn ra "theo thời gian", nhưng quyết định cuối cùng phải được đưa ra ở cấp độ chính trị.

Ngoài ra vào tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về sự hợp tác với Thụy Điển trong bối cảnh phát triển năng lực hàng không.

Không quân Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen cùng tên lửa Meteor?

Cần nhấn mạnh, chính phủ Thụy Điển trước đây đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng xem xét chuyển giao chiến đấu cơ Gripen cho Ukraine. Tuy vậy Stockholm đã tạm thời đình chỉ quá trình này để tập trung vào việc tích hợp các máy bay F-16, vốn đang được Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy chuẩn bị chuyển giao.

Vào tháng 7 năm 2024, báo chí trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Tobias Billstrom nói rằng việc cung cấp Gripen có thể diễn ra sau khi hoàn tất việc giao hàng F-16.

Trở lại năm 2023, các phi công Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện làm quen tại Thụy Điển trên tiêm kích JAS 39 Gripen, bao gồm huấn luyện trên máy bay mô phỏng và các chuyến bay thực tế, vì vậy có lẽ đây là một trong những bước đầu tiên hướng tới việc tích hợp những chiến đấu cơ này vào Không quân Ukraine.

Cuộc thảo luận về khả năng chuyển giao JAS 39 Gripen trở nên sôi nổi hơn sau khi Thụy Điển gia nhập NATO và ký hiệp ước an ninh tập thể.

Theo giới quan sát, rất có thể Ukraine sẽ nhận được một số máy bay JAS 39 ở phiên bản A/B, có thể được nâng cấp một phần lên tiêu chuẩn C/D hiện đại, hoặc thậm chí là E/F, đây là nền tảng có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa Meteor.

Trong trường hợp có những vũ khí này, ưu thế trên không mà Nga đang duy trì sẽ bị thách thức nghiêm trọng, khi tên lửa Meteor trở thành câu trả lời đầy sức nặng cho R-37M.