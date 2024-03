Sắp 'lên đời' 5 tuyến cao tốc 2 làn xe

Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã nêu câu hỏi với đại diện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc đẩy nhanh triển khai nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, nhất là đối với các tuyến cao tốc 2 làn xe .

Trả lời, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương rà soát hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác tại các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế và 2 làn xe không có dải phân cách cứng và làn dừng khẩn cấp; rà soát tốc độ lưu thông trên các đảm bảo an toàn nhất; phối hợp với CSGT và công an địa phương rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ GTVT chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe.

Về chỉ đạo của Thủ tướng khẩn trương xây dựng quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc , lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn, hiện đang gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 3.

Đặc biệt, Bộ GTVT đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc đã phân kỳ đầu tư, yêu cầu các Ban quản lý dự án khẩn trương rà soát gửi báo cáo về Bộ GTVT. “Hiện có 5 cao tốc phân kỳ 2 làn xe, sẽ được ưu tiên hoàn chỉnh trước; sau đó sẽ nâng cấp hoàn thiện với các tuyến 4 làn hạn chế”, ông Lâm thông tin.

Đối với tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, ông Lâm cho biết, Bộ GTVT đã báo cáo, được cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. “Bộ GTVT phấn đấu khởi công mở rộng cuối năm nay, hoàn thành vào vào năm 2025 - 2026”, ông Lâm nói.

Với tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản, đầu tư theo hình thức BOT. Hiện tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận cho nhà đầu tư mở rộng dự án.

Tuyến Yên Bái - Lào Cai thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Tổng công ty Đầu tư và Quản lý đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, đã có phương án mở rộng lên 4 làn xe.

Tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và Cam Lộ - La Sơn, hiện Bộ GTVT đang yêu cầu các Ban QLDA báo cáo khẩn trương, đề xuất phương án về vốn.

“Các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp, Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát báo cáo các cấp có thẩm quyền để phân bổ nguồn vốn, triển khai hoàn thiện trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho hay.