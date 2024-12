Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 3/12, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Đại tá nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an - đồng chủ trì Hội nghị nhằm rà soát, triển khai kế hoạch tổ chức khởi công Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh.

Để từng bước hiện thực hóa quy hoạch, ngày 17/9 vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh với quy mô trước mắt là sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 3C.

Dự án được thực hiện để lực lượng không quân Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên loại máy bay trực thăng được trang bị; có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho các loại trực thăng Chinook CH-47D, Mi-8, Mi-171, máy bay vận tải Casa-295 .

Khi điều kiện cho phép, sân bay Gia Bình có thể trở thành sân bay dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp, với quy mô có thể tiếp nhận các loại tàu bay Su-27, Su-30, Embraer , ATR72 và tương đương.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên thống nhất các nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến triển khai trong thời gian tới.

Về định hướng sẽ quy hoạch, đầu tư Sân bay Gia Bình của lực lượng không quân Công an Nhân dân là mô hình sân bay an ninh quốc phòng, sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 4E.

Theo đó, định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 553/KH-BCA-K02 ngày 27/11/2024 của Bộ Công an; thảo luận, thống nhất nội dung, phương án phối hợp, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo để phục vụ buổi lễ khởi công dự án đảm bảo tiến độ, trang trọng, an toàn.