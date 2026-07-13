Sắp khai thác taxi bay, đi 37 km chỉ 10 phút

Việc chứng nhận bãi cất - hạ cánh thương mại đầu tiên trên thế giới được xây dựng chuyên biệt cho taxi bay là một thành tựu lịch sử của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là dấu mốc quan trọng đối với tương lai ngành hàng không.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã chính thức cấp phép cho hoạt động taxi bay điện, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thế hệ giao thông đô thị mới.

Dự kiến dịch vụ taxi này sẽ được triển khai tại Dubai vào cuối năm nay.

Theo The National News, Tổng cục Hàng không dân dụng UAE thông báo bãi cất - hạ cánh VDX do Skyports Infrastructure phát triển đã nhận được chứng nhận quản lý, để phục vụ hoạt động của các máy bay cất - hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).

Cục Hàng không dân dụng UAE đã chính thức cấp chứng nhận để sân bay trực thăng đủ điều kiện khai thác các chuyến bay eVTOL thương mại. Ảnh: Skyports Infrastructure.

Nằm cạnh sân bay quốc tế Dubai, VDX sẽ đóng vai trò là trung tâm chính trong mạng lưới taxi bay mà Dubai đang triển khai. Bên cạnh đó, ba bãi cất hạ cánh khác cũng đang được phát triển với sự hợp tác của Cơ quan đường bộ và giao thông Dubai.

Chứng nhận được cấp sau quá trình đánh giá toàn diện về cơ sở hạ tầng, quy trình vận hành, hệ thống quản lý an toàn, phương án ứng phó khẩn cấp và mức độ tuân thủ các quy định hàng không.

Theo Cục Hàng không dân dụng UAE, cột mốc này tiếp tục khẳng định vị thế của UAE như một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực di chuyển hàng không tiên tiến, đồng thời hỗ trợ mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hàng không an toàn, được quản lý chặt chẽ và sẵn sàng cho tương lai.

Ông Saif Mohammed Al Suwaidi - Tổng Giám đốc Cục Hàng không dân dụng UAE - gọi đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với ngành hàng không.

"Việc chứng nhận bãi cất - hạ cánh thương mại đầu tiên trên thế giới được xây dựng chuyên biệt cho taxi bay là một thành tựu lịch sử của UAE và là dấu mốc quan trọng đối với tương lai ngành hàng không.

UAE không chỉ chuẩn bị cho tương lai của ngành hàng không mà còn đang chủ động định hình tương lai đó, đồng thời thiết lập những chuẩn mực quốc tế mới cho lĩnh vực di chuyển hàng không tiên tiến", ông Saif Mohammed Al Suwaidi nói.

Việc cấp chứng nhận cho thấy khuôn khổ pháp lý cần thiết để vận hành an toàn dịch vụ taxi bay điện thương mại hiện đã được hoàn thiện.

Dịch vụ taxi bay thương mại sử dụng máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026.

Ông Aqeel Al Zarouni - Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách an toàn hàng không của Cục Hàng không dân dụng UAE - cho biết, việc phê duyệt này phản ánh năng lực của UAE trong quản lý các công nghệ hàng không mới nổi, đồng thời vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và giám sát.

Hạ tầng, các tiêu chuẩn vận hành và hệ thống quản lý cần thiết cho hoạt động thương mại của máy bay eVTOL hiện đã sẵn sàng, mở đường cho một kỷ nguyên mới của giao thông đô thị bền vững.

Bãi cất - hạ cánh VDX cao bốn tầng, có diện tích khoảng 3.100 m², được trang bị hai bãi cất và hạ cánh chuyên dụng, hệ thống sạc nhanh cho máy bay điện cùng khu vực làm thủ tục phục vụ hành khách.

Khi đi vào khai thác thương mại, cơ sở này dự kiến có thể phục vụ tới 170.000 lượt hành khách mỗi năm.

Tại UAE, Joby Aviation (Mỹ) đang khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua hợp đồng độc quyền 6 năm với Cơ quan đường bộ và giao thông Dubai - đơn vị vận hành hệ thống tàu điện ngầm và taxi của thành phố

Joby Aviation cho biết taxi bay có thể rút ngắn thời gian di chuyển quãng đường 37 km từ sân bay quốc tế Dubai đến đảo nhân tạo Palm Jumeirah từ 45-60 phút (bằng ô tô) xuống chỉ còn khoảng 10 phút.