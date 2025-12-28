Sắp hết năm vẫn có biến: Nữ diễn viên phim giờ vàng đã chính thức ly hôn chồng đại gia vừa đi tù

Ngày 28/12, theo tìm hiểu của tờ QQ, Vương Lệ Khôn đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn chồng đại gia tù tội Chiêm Hạo Lễ. Người đẹp này đã đơn phương nộp đơn ly dị từ cuối năm 2024. Đến trước thời điểm Chiêm Hạo Lễ bị xét xử và nhận án tù chung thân vào ngày 26/12 mới đây, yêu cầu ly hôn của Vương Lệ Khôn đã được tòa án chấp thuận. Sau khi chính thức chấm dứt hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ, Vương Lệ Khôn đã cắt đứt tất cả mọi liên lạc với chồng cũ và nhà chồng cũ. Cô cũng không xuất hiện tại tòa vào ngày Chiêm Hạo Lễ bị tuyên án, thay vào đó được trông thấy vui vẻ đi đóng phim mới.

Tuy nhiên, 1 người bạn thân thiết cho biết Vương Lệ Khôn bề ngoài trông vẫn ổn, nhưng thực chất nữ diễn viên này vô cùng suy sụp. Dù đã thành công ly hôn Chiêm Hạo Lễ và không phải chịu liên đới trách nhiệm trong vụ chồng lừa đảo, nhưng sự nghiệp nghệ thuật và danh tiếng của "nữ thần mặt mộc" lại lao dốc không phanh. Chưa kể, việc bị Chiêm Hạo Lễ lừa gạt còn khiến Vương Lệ Khôn mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Cô hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ, vội vã kết hôn với Chiêm Hạo Lễ chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Vương Lệ Khôn đã chính thức ly hôn chồng đại gia lừa đảo nhận án chung thân Chiêm Hạo Lễ. Ảnh: QQ.

Theo nguồn tin, Chiêm Hạo Lễ đã ngụy tạo thân phận đánh lừa Vương Lệ Khôn. Chiêm Hạo Lễ sinh năm 1982, xuất thân trong gia đình có cha mẹ là công nhân. Năm 2005, khi mới 23 tuổi, Chiêm Hạo Lễ đã ngồi tù 6 năm vì lừa đảo tài chính. Sau khi ra tù, hắn thay tên đổi họ, rồi dựng lên vỏ bọc bản thân là thiếu gia có xuất thân gia thế mở công ty nhà đất, mở các dự án bất động sản ma để lừa đảo rồi đầu tư vào ngành giải trí nhằm tiếp cận các minh tinh.

Vào thời điểm chồng bị bắt, Vương Lệ Khôn cũng bị triệu tập điều tra và phong tỏa tài sản. Cô từng bị cáo buộc có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng).

Trong phòng thẩm vấn, Vương Lệ Khôn phủ nhận liên quan đến các hành vi lừa đảo của Chiêm Hạo Lễ. Cô khẳng định không hề có chuyện bản thân biết chồng làm ăn bất chính nhưng vẫn bao che và nhận lợi ích từ hành động chiếm đoạt tài sản phi pháp của chồng. Nữ diễn viên đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội. Sau khi được kết luận không dính dáng đến vụ án của chồng, Vương Lệ Khôn giữ được sự nghiệp trong showbiz, có thể quay lại đóng phim và dự sự kiện công khai. Tuy nhiên, cô chỉ có thêm tham gia các sự kiện nhỏ, quay phim chiếu mạng.

Vương Lệ Khôn không hề biết cô được gả cho đại gia rởm, ngụy tạo thân phận thiếu gia và từng đi tù vào năm 23 tuổi. Ảnh: Sina.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Tờ Sina cho biết Chiêm Hạo Lễ đã bị bắt ngay tại sân bay khi cố bỏ trốn ra nước ngoài vào cuối năm 2022. Lúc bị bắt giữ, hắn còn đưa tiền cho cảnh sát để hối lộ. Cuối cùng, Chiêm Hạo Lễ kết tội đưa hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Số tiền cần phải khắc phục trong vụ án lên đến 1,39 tỷ NDT (hơn 5.200 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 109 tỷ đồng được thu hồi sau khi cơ quan chức năng tiến hành bán đấu giá toàn bộ tài sản đã tịch thu của Chiêm Hạo Lễ. Gia đình tiếp tục từ chối chi tiền đền bù cho Chiêm Hạo Lễ.

