Sắp hé lộ ngoại hình tàu cao tốc tại 2 dự án hơn 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại gian hàng German Pavilion tại VRT&CON 2026, trưng bày Velaro Novo - thế hệ tàu cao tốc mới nhất từ Siemens Mobility, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trên các tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ trong tương lai.

Từ ngày 8 đến 10/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm và Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam - VRT&CON' 2026 với Công nghệ mới kiến tạo hạ tầng đường sắt và an ninh thông minh cho đường sắt bền vững sẽ chính thức diễn ra.

Đây là sự kiện do Công ty Cổ phần Công nghệ và Sự kiện HTECH và Công ty Cổ phần Everpartner phối hợp triển khai tổ chức, cùng các đơn vị đồng hành và cố vấn chuyên môn như: Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng; Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công An; Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam); Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV); Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro); Trường Đại học Giao thông vận tải; Báo Tài chính - Đầu tư và Công ty Cổ phần SUNNY Việt Nam.

Theo kế hoạch, VRT&CON' 2026 dự kiến quy tụ hơn 100 tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước và quốc tế với gần 200 gian hàng trên diện tích khoảng 10.000 m².

Xuyên suốt các hoạt động triển lãm công nghệ, hội thảo chuyên đề, tọa đàm và trình diễn sẽ là năm nhóm công nghệ trọng tâm, gồm: Công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt; Công nghệ quản lý và tối ưu hóa vận hành hệ thống đường sắt; Hệ thống thông tin, tín hiệu và bảo đảm an toàn; Công nghệ phương tiện đường sắt; và Công nghệ quản lý, vận hành nhà ga và depot tích hợp thành phố thông minh.

Tại gian hàng German Pavilion tại VRT&CON 2026, trưng bày Velaro Novo - thế hệ tàu cao tốc mới nhất từ Siemens Mobility, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trên các tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ trong tương lai.

Tại gian hàng Siemens Mobility, có sự xuất hiện của các chuyên gia Siemens Mobility, tìm hiểu những công nghệ và giải pháp giao thông tiên tiến và khám phá cách Siemens Mobility đang góp phần định hình tương lai ngành đường sắt.

Trước đó, VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ euro cho hai dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo cùng hệ thống tín hiệu, điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp hệ thống. VinSpeed phụ trách phát triển dự án, xây dựng đường ray và các hạng mục hạ tầng dân dụng.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu tại khu vực Cổ Loa, điểm cuối tại Hạ Long. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/h, riêng một số đoạn trong khu vực Hà Nội có tốc độ thấp hơn. Theo kế hoạch công bố, khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long dự kiến còn khoảng 23 phút.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) có chiều dài khoảng 54 km, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Dự án được định hướng khai thác với tốc độ tối đa 350 km/h và trong giai đoạn đầu bố trí hai ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ. Thời gian chạy tàu toàn tuyến theo phương án được công bố vào khoảng 13 phút.

Velaro Novo là nền tảng tàu cao tốc thế hệ mới do Siemens Mobility phát triển. Theo thông tin từ Siemens, hợp đồng với VinSpeed gồm 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có 7 toa, dài khoảng 200 m và sức chứa khoảng 760 hành khách. Tốc độ khai thác tối đa của tàu đạt 350 km/h.

Velaro Novo được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và tiêu hao năng lượng so với các thế hệ Velaro trước. Siemens cho biết nền tảng mới có thể giảm khoảng 30% mức sử dụng năng lượng, đồng thời tăng sức chứa hành khách.

Trong bộ hình mới, Siemens liệt kê cùng lúc Velaro Novo, hệ thống tín hiệu ETCS Level 2, công nghệ vận hành tàu tự động ATO, hệ thống điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp toàn hệ thống.

Theo Siemens Mobility, dự án tại Việt Nam được kỳ vọng triển khai ATO tích hợp với ETCS trên mạng đường sắt tốc độ cao. Đây là công nghệ cho phép tự động hóa nhiều thao tác vận hành như kiểm soát tốc độ, tăng giảm tốc và tối ưu hoạt động của đoàn tàu.