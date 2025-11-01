HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sập giàn giáo khi đang thi công, 2 người tử nạn, 1 người bị thương

Tr.Đức |

Khi tốp thợ đang thi công, giàn giáo bất ngờ sập xuống làm 2 người thợ tử vong và 1 người thợ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 1-11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 người thương vong.

Sập giàn giáo khi đang thi công, 2 người tử nạn, 1 người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Gia Viên, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 có thợ đang thi công tầng 2. Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho tăng ca.

Tới thời điểm 0 giờ ngày 1-11, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 người thợ tử vong và 1 người thợ bị thương.

Hiện, Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Sập giàn giáo khi đang thi công, 2 người tử nạn, 1 người bị thương- Ảnh 2.

Khu vực thi công xảy ra vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Mưa to trở lại, Huế có tái diễn lũ lịch sử như vừa qua?
Tags

giàn giáo

đường Lê Hồng Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại