Sắp được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, nam giáo viên bất ngờ hầu tòa vì lời nói dối từ 13 năm trước

Sau hơn một thập kỷ, lời khai sai sự thật trong vụ án cũ bất ngờ quay trở lại tố cáo một giáo viên kỳ cựu ở Hong Kong (Trung Quốc).

Mới đây, một giáo viên trung học với hơn 30 năm làm việc trong ngành giáo dục tại Hong Kong (Trung Quốc) tưởng chừng sắp bước lên vị trí hiệu trưởng thì bất ngờ bị phát hiện từng khai báo không trung thực trước tòa từ hơn một thập kỷ trước.

Vụ việc bị lật lại trong quá trình thẩm tra lý lịch bổ nhiệm, khiến người đàn ông phải nhận tội cản trở công lý và đối mặt với án tù, đồng thời đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp giáo dục gây dựng suốt nhiều năm.

Lời khai không trung thực trong vụ án cách đây 13 năm

Nhân vật trong vụ việc là Triệu Quốc Thanh, 56 tuổi, một cán bộ giáo dục cấp cao tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2011, ông từng bị truy tố về hành vi tàng trữ và phát tán các bản sao vi phạm bản quyền.

Khi ra tòa nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt, ông tự trình bày rằng mình chỉ là một giáo viên dạy thêm tư nhân với mức thu nhập khoảng 20.000-30.000 HKD/tháng (khoảng 66-99 triệu đồng/tháng) và đang nuôi một con nhỏ 3 tuổi.

Tuy nhiên, hồ sơ điều tra sau này cho thấy những thông tin trên không đúng sự thật. Thời điểm đó, Triệu Quốc Thanh thực tế là giáo viên trung học chính thức với mức lương khoảng 60.000 HKD/tháng (gần 200 triệu đồng/tháng) và con gái mới khoảng 1 tuổi.

Một giáo viên trung học tại Hong Kong (Trung Quốc) tưởng chừng sắp bước lên vị trí hiệu trưởng thì bất ngờ bị phát hiện từng khai báo không trung thực trước tòa từ hơn một thập kỷ trước

Sự việc không bị phát hiện trong nhiều năm sau đó. Mãi đến năm 2024, khi Sở Giáo dục xem xét bổ nhiệm ông vào vị trí hiệu trưởng và tiến hành thẩm tra lý lịch, cơ quan chức năng mới phát hiện ông từng có tiền án, đồng thời nghi ngờ những lời khai trước tòa năm 2011 không chính xác.

Sau khi bị triệu tập làm việc với cảnh sát vào năm 2025, Triệu Quốc Thanh thừa nhận ngoài công việc giáo viên, ông không hề có nghề nghiệp nào khác. Dù cho biết không còn nhớ rõ việc đã khai báo sai sự thật cách đây nhiều năm, vụ việc vẫn bị khởi tố với cáo buộc thực hiện hành vi có xu hướng và mục đích cản trở công lý.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa trình nhiều thư xin giảm nhẹ từ cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới của bị cáo. Những người này đều mô tả ông là một người cha tốt, giáo viên tận tâm và có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục. Theo lời bào chữa, Triệu Quốc Thanh khi đó lo ngại vụ án sẽ ảnh hưởng đến gia đình, học sinh cũng như danh tiếng của nhà trường nên mới đưa ra các thông tin không đúng sự thật.

Tòa án tuyên 5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì hoàn cảnh đặc biệt

Mới đây, sau khi nhận tội, Triệu Quốc Thanh bị đưa ra xét xử về hành vi cản trở công lý. Thẩm phán Chung Minh Tân nhận định đây là tội danh nghiêm trọng vì liên quan trực tiếp đến tính trung thực của hệ thống tư pháp, do đó hình phạt cần mang tính răn đe.

Tòa cho rằng bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc mình đang khai báo sai sự thật trước tòa, nên việc áp dụng hình phạt tù là cần thiết. Tuy nhiên, xét toàn bộ hoàn cảnh vụ việc, thẩm phán cũng ghi nhận đây không phải trường hợp che giấu tội phạm nghiêm trọng, không liên quan đến hối lộ, gian lận hay cố tình đổ tội cho người vô tội.

Sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Triệu Quốc Thanh 5 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 18 tháng

Bên cạnh đó, động cơ phạm tội được xác định chủ yếu xuất phát từ mong muốn bảo vệ hình ảnh của trường học và học sinh, hành vi được thực hiện một mình và không làm thay đổi đáng kể mức án trong vụ việc năm 2011. Tòa cũng cân nhắc việc đã hơn 13 năm trôi qua, bị cáo có quá trình công tác ổn định, chưa tái phạm và đã xây dựng lại cuộc sống bình thường.

Đáng chú ý, vụ án mới cũng khiến sự nghiệp giáo dục kéo dài hơn 30 năm của Triệu Quốc Thanh đứng trước nguy cơ khép lại. Theo phía bào chữa, ông có thể mất công việc hiện tại, cơ hội thăng tiến và cả các quyền lợi hưu trí tích lũy trong nhiều năm.

Sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Triệu Quốc Thanh 5 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 18 tháng. Vụ việc khép lại bằng một bản án tương đối nhẹ, song cũng trở thành bài học đáng chú ý về hậu quả của những lời khai thiếu trung thực, dù đã diễn ra từ hơn một thập kỷ trước.