Sắp đứng về phía Cuba tại LHQ, một quốc gia bất ngờ vắng mặt: Hé lộ cuộc gọi làm thay đổi quyết định

"Gần đây chúng tôi đã quyết định ủng hộ Cuba trong một nghị quyết, nhưng đã thay đổi lập trường vì nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao", Thủ tướng Antigua và Barbuda nói.

Tờ Caribbean National Weekly (CNW) ngày 10/11 đưa tin, ông Gaston Browne - Thủ tướng của Antigua và Barbuda (một quốc đảo ở phía đông vùng biển Caribe) - vừa tiết lộ rằng đã thay đổi lập trường dự định của nước này về nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba sau khi nhận được cảnh báo rằng việc ủng hộ nghị quyết này có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington về các hạn chế thị thực Mỹ ảnh hưởng đến công dân Antigua và Barbuda.

Ông Gaston Browne - Thủ tướng của Antigua và Barbuda. Ảnh: Reuters

Trong chương trình phát thanh hàng tuần mới đây, Thủ tướng Browne cho biết chính phủ của ông ban đầu dự định ủng hộ Cuba nhưng đã xem xét lại sau khi nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao Antigua và Barbuda.

"Thực tế, tôi sẽ công khai điều này. Gần đây chúng tôi đã quyết định ủng hộ Cuba trong một nghị quyết, nhưng đã thay đổi lập trường vì nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao [Antigua và Barbuda] thông báo rằng họ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán [với Mỹ] và nếu chúng tôi ủng hộ Cuba, điều đó sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán, vì vậy chúng tôi đã thay đổi lập trường", ông Browne nói.

Ông giải thích rằng đại sứ của Antigua và Barbuda tại LHQ đã được chỉ thị không tham gia bỏ phiếu, mặc dù cuối cùng quốc gia này vẫn được ghi nhận là vắng mặt.

"Chỉ thị của chúng tôi gửi cho đại sứ tại New York là không tham dự. Tôi nhận thấy ông ấy không xuất hiện, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã thay đổi lập trường vì một số điều đã được nói ra và chúng tôi vẫn đang cố gắng, nhưng đó không phải là việc chúng tôi có thể kiểm soát được", ông nói thêm.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Antigua và Barbuda tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các hạn chế về thị thực Mỹ, vốn đã ảnh hưởng đến công dân Antigua và Barbuda khi muốn đến nước Mỹ.

Theo CNW, trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ vào ngày 28/10 về nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ đối với Cuba, các quốc gia thuộc Cộng đồng Caribe (CARICOM) đã có những quan điểm khác nhau.

Jamaica, Haiti và Guyana bỏ phiếu trắng, trong khi Trinidad và Tobago bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Bahamas, Belize, Barbados, Grenada, St. Vincent và Grenadines, St. Kitts và Nevis, và Suriname bỏ phiếu ủng hộ.

Antigua và Barbuda, Dominica và St. Lucia được ghi nhận là vắng mặt.

Ngày 28/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Ảnh: AFP

Những tiết lộ của Thủ tướng Antigua và Barbuda Browne được đưa ra để phản hồi thắc mắc của một nữ công dân nước này cho biết bà không thể đến Mỹ thăm mẹ đang ốm vì thị thực của bà đã hết hạn và việc xin thị thực mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng Browne bày tỏ sự thất vọng về những hạn chế này, cho rằng Antigua và Barbuda đã duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Mỹ và không làm gì để phải chịu những biện pháp như vậy.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng không có lý do gì để biện minh cho việc đó, bởi vì, như các vị biết đấy, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xúc phạm họ, vì vậy cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn", ông nói.

Bất chấp sự không chắc chắn, Thủ tướng Browne khẳng định chính quyền của ông sẽ tiếp tục đối thoại với các quan chức Mỹ nhằm giải quyết các hạn chế và khôi phục quyền đi lại dễ dàng hơn cho công dân Antigua và Barbuda.