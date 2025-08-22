Sắp có xe Mercedes-Benz sử dụng động cơ BMW?

Tạp chí Autocar đưa tin, hai hãng xe Đức đã bước vào giai đoạn lập kế hoạch và thương lượng ở cấp cao. Quyết định cuối cùng có khả năng được công bố trước khi năm 2025 khép lại.

Theo thông tin ban đầu từ tạp chí Manager Magazin của Đức, nếu thỏa thuận được ký kết, BMW sẽ cung cấp động cơ xăng thế hệ mới cho nhiều dòng xe của Mercedes , từ CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC cho tới mẫu G-Class cỡ nhỏ sắp ra mắt.

Thỏa thuận hợp tác tiềm năng này được coi là một bước đi chiến lược nhằm cắt giảm chi phí phát triển. Động thái xuất hiện trong bối cảnh Mercedes-Benz tiếp tục tái cấu trúc dòng sản phẩm sau khi nhận thấy nhu cầu xe điện trên toàn cầu đang chậm lại.

Các mẫu xe Mercedes thế hệ tiếp theo có thể sử dụng động cơ do BMW cung cấp

Vào năm 2021, Mercedes-Benz đã từng tuyên bố mục tiêu chỉ sản xuất xe điện vào năm 2030, nhưng sau đó đã rút lại lời hứa này vào năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc điều hành Ola Kallenius cho biết công nghệ động cơ đốt trong của hãng sẽ kéo dài đến cuối những năm 2030.

Đối với Mercedes, thỏa thuận với BMW sẽ đảm bảo nguồn cung động cơ đốt trong đạt chuẩn khí thải Euro 7, đồng thời hỗ trợ mở rộng danh mục xe hybrid sạc điện (PHEV) mà không cần đầu tư thêm vào phát triển động cơ 4 xi-lanh.

Hiện tại, Mercedes đang triển khai động cơ tăng áp 1.5L bốn xi-lanh M252 do hãng tự phát triển tại Đức và sản xuất tại Trung Quốc, thông qua liên doanh Horse giữa Geely và Renault.

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới.

Động cơ này đã xuất hiện trên mẫu CLA mới với ba mức công suất 136, 163 và 190 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp tích hợp mô-tơ điện 27 mã lực. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng M252 chỉ phù hợp với hệ truyền động mild-hybrid, chưa được thiết kế cho cấu hình PHEV hay xe điện mở rộng phạm vi (EREV).

Và đây là khoảng trống mà động cơ BMW có thể lấp đầy. Theo những đồn đoán từ Đức, Mercedes sẽ dùng bản tăng áp 2.0L của động cơ B48, hiện đang được sử dụng trên các dòng xe BMW và Mini với khả năng lắp đặt linh hoạt cả theo chiều dọc và ngang.

Động cơ này được sản xuất tại nhà máy Steyr (Áo) và được đánh giá có tiềm năng ứng dụng rộng hơn so với M252 của Mercedes, phù hợp trên cả các mẫu xe nhỏ gọn và cỡ trung.

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, kế hoạch hợp tác còn có thể mở rộng sang các trung tâm sản xuất toàn cầu, bao gồm cả khả năng xây dựng nhà máy động cơ chung tại Mỹ nhằm tránh rào cản thuế quan ngày càng tăng.

Trước đây, BMW từng cung cấp động cơ cho nhiều thương hiệu bên ngoài như Morgan, Ineos và Range Rover hay cả Toyota với mẫu Supra thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận với Mercedes-Benz được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên hai gã khổng lồ vốn là đối thủ trong ngành ô tô Đức cùng chia sẻ hệ truyền động ở một quy mô lớn.