Chiều 15/6, đại diện Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, cầu Cái Tôm Trong thuộc Phường 4, TP Cao Lãnh đã bị sập sau khi một chiếc xe tải đi lên cầu.

Cầu Cái Tôm Trong bị sập. (Ảnh: Phước Minh)

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra lúc 3h30 cùng ngày. Khi đó, tài xế Nguyễn An Thế (SN 1987, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe tải mang BKS 66C -–140.98 qua cầu Cái Tôm Trong thì chiếc cầu bị gãy đoạn giữa và sụt lún xuống nước. Chiếc ô tô tải bị kẹt lại giữa cầu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ tài xế ra khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường. Nhận được tin báo, Công an TP Cao Lãnh và các đơn vị liên quan đã có mặt xử lý vụ việc

Đến 8h sáng cùng ngày, chiếc xe bị nạn đã được kéo lên. Cầu Cái Tôm Trong tiếp tục bị phong tỏa. Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác.

Được biết, cầu Cái Tôm Trong có chiều dài 27,5m, rộng 2,5m, trọng tải 2,5 tấn. Cây cầu này nối đường Nguyễn Thái Học (Phường 4) với đường Trần Trọng Khiêm (Phường 6, TP Cao Lãnh).

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.