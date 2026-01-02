Sập bờ kè làm 4 người tử vong: Địa phương từng cắm biển cấm xe chạy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè sông Ba khiến 4 người tử vong xảy ra tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Theo thông tin từ người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra vụ sập kè, có một số xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chạy qua tuyến đường này. Trong khi đó, đoạn kè nói trên đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, địa phương đã lắp biển cấm phương tiện đi lại.

Hiện trường vụ việc.

Lãnh đạo xã Sơn Thành cho biết, sau khi phát hiện bờ kè xuống cấp sau trận lũ, địa phương đã cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, biển cấm bị tháo dỡ nên khi tai nạn xảy ra, đã không còn biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Ngay sau vụ sập kè, chính quyền địa phương khẩn trương lắp đặt lại biển báo cấm và khoanh vùng nguy hiểm.

Sau sự việc thương tâm, địa phương đặt thêm biển báo "Cấm đi"

Như Báo điện tử VTC News thông tin , vào khoảng 9h30 ngày 2/1, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (sinh năm 1961), ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con trên địa bàn thôn Lạc Mỹ thì gặp mưa lớn.

Do mưa bất ngờ, cả 4 người trú tạm dưới mảng bê tông của bờ kè (còn gọi là hầm ếch) thuộc tuyến đường nội thôn. Không may, mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ 4 người bên trong. Vụ việc làm cả 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, không ai kịp thoát ra.

Các nạn nhân đều là lao động nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm rẫy, trồng keo thuê.